Champions League: le formazioni ufficiali di Aston Villa-PSG e Dortmund-Barcellona

Alle 21.00 scenderanno in campo le formazioni per le due gare di ritorno, in programma questa sera, dei quarti di finale.

Borussia Dortmund-Barcellona, le formazioni ufficiali:

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Anton, Süle, Bansebaini; Couto, Nmecha, Groß, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. Allenatore: Nico Kovac

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsi, Gerard Martín; Fermin Lopez, De Jong, Gavi; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Hansi Flick.

Aston Villa-Psg, le formazioni ufficiali

ASTON VILLA (4-3-2-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Kamara, Tielemans, Onana; Rogers, McGinn; Rashford. Allenatore: Unai Emery.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique