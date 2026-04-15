Tuttosport: “Cesena, Cole sotto esame: pochi punti e Palermo crocevia decisivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
COLE CESENA

CESENA – Un mese per capire, forse troppo poco per giudicare ma abbastanza per iniziare a tirare le prime somme. Come evidenzia Gianluca Scaduto su Tuttosport, l’avventura di Ashley Cole sulla panchina del Cesena è partita in salita: appena 4 punti raccolti nelle prime 4 gare e una squadra rimasta nel limbo della zona playoff.

Gianluca Scaduto su Tuttosport sottolinea come l’ex terzino inglese fosse arrivato con l’idea di seguire un percorso simile a quello di Fabregas, scegliendo la Serie B come palestra formativa. Ma Cesena non è Como: qui il contesto è diverso e i risultati vanno costruiti con fatica, senza scorciatoie.


Il bilancio iniziale racconta di un cammino altalenante. Secondo Gianluca Scaduto su Tuttosport, dopo l’esordio negativo a Mantova, condizionato anche dal cambio di modulo dal 3-5-2 al 4-2-3-1, è arrivata la vittoria convincente contro il Catanzaro, seguita però dal pareggio con il Südtirol e dal ko contro la Juve Stabia che ha riacceso critiche e dubbi.

Il nodo principale resta proprio l’identità tattica. Gianluca Scaduto su Tuttosport evidenzia come Cole stia cercando di trasformare il Cesena da squadra speculativa a formazione più propositiva, ma il processo richiede tempo e conoscenza della categoria, elementi che al momento sembrano ancora in fase di costruzione.

Ecco perché la sfida di sabato al “Barbera” contro il Palermo assume un peso specifico enorme. Per Gianluca Scaduto su Tuttosport, quella contro la squadra di Inzaghi rappresenta un vero crocevia: una nuova sconfitta rischierebbe di complicare ulteriormente la corsa playoff e mettere seriamente in discussione il futuro del tecnico inglese.

Sul tavolo, infatti, c’è anche il rinnovo: legato al raggiungimento degli spareggi promozione. Senza playoff, il destino di Cole appare segnato. Con, invece, la qualificazione, si aprirebbero scenari diversi. Ma prima c’è Palermo, e lì servirà una risposta forte per allontanare dubbi e scetticismo.

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