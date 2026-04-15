Tuttosport: “Juve Stabia, incubo penalizzazione: rischio -2 nella corsa playoff”

Scoppia il caso Juve Stabia nel momento più delicato della stagione. Come riportato da Tuttosport, il club campano rischia una penalizzazione di due punti che potrebbe stravolgere la corsa ai playoff di Serie B.

La vicenda affonda le radici nell’autunno scorso, quando la società di Castellammare di Stabia è finita in amministrazione giudiziaria per fare chiarezza su alcune vicende legate agli appalti dello stadio “Menti”. Una gestione straordinaria che, però, oggi si scontra con nuove difficoltà.





Secondo quanto evidenziato da Tuttosport, gli amministratori giudiziari Mario Ferrara e Salvatore Scarpa hanno lanciato un allarme chiaro sulla situazione societaria: «La Juve Stabia è stata lasciata sola dal socio Solmate. Viviamo un momento delicato». Parole forti, che fotografano una crisi che va ben oltre il campo.

Il nodo principale resta quello economico. Come sottolinea ancora Tuttosport, la proprietà non avrebbe garantito il necessario supporto finanziario, creando una situazione definita «immorale» dagli stessi amministratori: «Solmate non copre i fabbisogni economici ma non chiarisce le proprie intenzioni, tenendo il club di fatto in ostaggio».

La scadenza federale imminente rappresenta ora un crocevia decisivo. In caso di mancato adempimento, scatterebbe una penalizzazione di due punti, un’eventualità che, come evidenzia Tuttosport, avrebbe ripercussioni pesantissime sulla classifica e sulla corsa playoff.

Sul campo, infatti, la Juve Stabia sta disputando una stagione di alto livello. La squadra guidata da Abate occupa attualmente il settimo posto con 48 punti, forte anche del recente successo nello scontro diretto contro il Cesena. Un rendimento importante, ottenuto nonostante un budget limitato.

Ma il rischio penalizzazione cambia completamente gli scenari. Come riportato ancora da Tuttosport, a osservare con attenzione la situazione ci sono anche le inseguitrici: dal Südtirol al Mantova, passando per Sampdoria e Avellino, tutte potenzialmente pronte a rientrare nella corsa playoff in caso di scivolone delle Vespe.

Il paradosso, però, è evidente: nonostante i conti in ordine grazie al lavoro dell’amministrazione giudiziaria, il club rischia comunque una sanzione pesante. Un’incertezza che potrebbe avere effetti anche sul piano mentale della squadra, attesa nel prossimo turno da un’altra sfida delicata contro il Catanzaro.

Come sottolinea Tuttosport, sarebbe un epilogo amaro per una stagione fin qui sorprendente, che aveva visto la Juve Stabia confermarsi dopo l’ottimo campionato dello scorso anno, chiuso al quinto posto con semifinale playoff.

Adesso, però, il futuro è appeso a una scadenza. E a una situazione societaria che rischia di compromettere tutto.