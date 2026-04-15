Il Resto del Carlino: “Cesena a Palermo con il caso Francesconi”

CESENA – Il cambio in panchina non ha portato benefici a tutti. Come evidenzia Enrico Magnani su Il Resto del Carlino, Matteo Francesconi è tra i giocatori più penalizzati dall’arrivo di Ashley Cole, con appena 89 minuti giocati nelle ultime quattro partite.

Enrico Magnani su Il Resto del Carlino sottolinea come il centrocampista abbia trovato spazio soprattutto nella gara contro il Mantova, per poi scivolare progressivamente ai margini: pochi minuti contro il Catanzaro e panchina nelle successive uscite, mentre Bisoli è diventato il titolare nel nuovo assetto.





Una scelta che fa discutere anche alla luce dei numeri. Secondo Enrico Magnani su Il Resto del Carlino, con Francesconi in campo il Cesena viaggia a una media di 1,43 punti a partita, superiore a quella di altri centrocampisti della rosa. Al contrario, Bisoli si ferma a 1,04, dato che evidenzia un rendimento inferiore.

Il nodo resta tattico. Enrico Magnani su Il Resto del Carlino evidenzia come Francesconi sia un centrocampista “alla vecchia maniera”, prezioso nel recupero dei palloni ma meno funzionale al 4-2-3-1 di Cole, che predilige caratteristiche diverse in mezzo al campo.

Eppure il suo utilizzo limitato solleva interrogativi, anche in ottica valorizzazione dei giovani. Il Il Resto del Carlino ricorda che Francesconi rappresenta un patrimonio del club, essendo cresciuto nel settore giovanile bianconero e di proprietà della società.

Ora la palla passa a Cole. Toccherà al tecnico trovare la soluzione giusta per rilanciare un giocatore che, numeri alla mano, può ancora dare un contributo importante alla stagione del Cesena.