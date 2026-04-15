Giornale di Sicilia: “Palermo, Barbera smart: nasce il progetto del gemello digitale”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
tifosi renzo barbera tornelli

PALERMO – Il “Barbera” guarda al futuro e diventa sempre più tecnologico. Come riporta il Giornale di Sicilia, prende forma il progetto di uno stadio intelligente basato su tecnologie digitali avanzate come il BIM (Building Information Modeling) e il Digital Twin, ovvero il cosiddetto gemello digitale.

Secondo il Giornale di Sicilia, si tratta di un nuovo approccio alla progettazione e gestione degli impianti sportivi: una replica digitale dello stadio capace di monitorare in tempo reale ogni componente, segnalando eventuali criticità, tempi di manutenzione e necessità di intervento.


Il Giornale di Sicilia evidenzia come l’iniziativa, promossa dal Comitato Bim2025 Sicilia insieme al Palermo FC, punti a realizzare il primo stadio siciliano gestito attraverso un gemello digitale, con benefici in termini di efficienza, sostenibilità e pianificazione.

Grazie a tecnologie come lo Scan to BIM e rilievi ad alta precisione, il progetto consentirà di passare da una gestione tradizionale a un modello integrato e predittivo. Il Giornale di Sicilia sottolinea inoltre come l’evento di presentazione abbia coinvolto istituzioni ed esperti del settore, chiamati a discutere le prospettive del BIM negli impianti sportivi.

«Per le giovani generazioni – ha spiegato Ludovico Gippetto – questo linguaggio progettuale è un’autostrada aperta», evidenziando l’importanza di nuove competenze in un settore in continua evoluzione.

Tra i relatori presenti anche professionisti come Marco Lotti, Marco Agria, Marco Paolini e Calogero Mendola, oltre all’assessore allo Sport Alessandro Anello in rappresentanza del Comune.

Un progetto ambizioso, conclude il Giornale di Sicilia, che segna un passo concreto verso un futuro sempre più digitale anche per il calcio palermitano.

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