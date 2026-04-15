Giornale di Sicilia: “Palermo, tabù big: undici tentativi senza vittorie”

PALERMO – Undici tentativi senza successo e un solo obiettivo: invertire il trend. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo è chiamato a battere il Cesena per restare agganciato alle ultime speranze di promozione diretta e interrompere una striscia negativa che dura da tutta la stagione negli scontri con le prime otto.

Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea come, nonostante la buona prestazione di Frosinone, i rosanero non siano riusciti ancora una volta a fare bottino pieno. Un limite che pesa nella corsa al vertice, anche alla luce del rendimento del Cesena nel girone di ritorno, tra le squadre meno brillanti per punti conquistati.





Il dato è significativo: Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia che i cinque stop stagionali del Palermo al “Barbera” sono arrivati tutti contro squadre di alta classifica, come Frosinone, Venezia, Modena, Monza e Juve Stabia. Un trend che ha tolto punti preziosi nella corsa alla promozione diretta.

Non va meglio neanche in trasferta. Come rimarca Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nei confronti diretti lontano da Palermo sono arrivati tre pareggi (contro Frosinone, Modena e Cesena) e altrettante sconfitte contro Monza, Catanzaro e Juve Stabia.

Adesso il calendario offre un’occasione importante: le ultime due gare casalinghe contro Cesena e Catanzaro diventano decisive. Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sarà fondamentale ottenere il massimo sia per inseguire il salto diretto sia per arrivare al meglio ai playoff.

A proposito di spareggi, il Giornale di Sicilia ricorda le date ufficiali: turno preliminare il 12 maggio, semifinali tra il 16-17 (andata) e 19-20 maggio (ritorno), finale il 24 e 29 maggio. I playout si giocheranno invece il 15 e 22 maggio.

Il Palermo è dunque davanti a un bivio: spezzare il tabù contro le big o rischiare di compromettere definitivamente la corsa alla Serie A diretta.