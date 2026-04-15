Giornale di Sicilia: “Palermo, rebus Joronen: Gomis convince, ma il finlandese resta in pole”

PALERMO – È ancora un rebus la situazione legata al portiere del Palermo in vista della sfida contro il Cesena. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Joronen resta in dubbio dopo il problema fisico accusato contro l’Avellino che lo aveva costretto ad abbandonare il campo.

Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia evidenzia come, nelle ultime due gare, sia stato Gomis a difendere i pali rosanero, offrendo risposte positive nonostante una lunga inattività. Il portiere senegalese, infatti, non giocava una partita ufficiale dall’amichevole estiva contro il Manchester City, dopo l’infortunio al braccio.





Per quanto riguarda Joronen, secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, saranno decisivi i prossimi allenamenti per valutare un possibile rientro dal primo minuto. La sensazione è che lo staff voglia evitare rischi inutili, pur restando il finlandese il titolare designato in caso di pieno recupero.

Sul fronte offensivo, Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia segnala miglioramenti per Johnsen, ancora alle prese con un’elongazione ma in progressivo recupero. Più probabile un suo rientro nella trasferta successiva, mentre Corona prosegue il lavoro differenziato per superare un sovraccarico muscolare.

Intanto cresce anche l’attesa sugli spalti. Il Giornale di Sicilia riporta che sono già 22.345 gli spettatori attesi al “Barbera” per la sfida contro il Cesena, segno di un entusiasmo sempre più coinvolgente attorno alla squadra di Inzaghi.

A confermare il momento positivo anche fuori dal campo sono i numeri digitali: il club ha superato il milione di follower sui propri canali social, con oltre 50 milioni di visualizzazioni mensili.

Infine, come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la Lega B ha istituito una nuova Commissione Media e Comunicazione, di cui farà parte anche Andrea Siracusa, responsabile dell’ufficio stampa del Palermo.