Champions League: Bayern Monaco avanti 1-0 sul Real Madrid, pari a reti bianche tra Sporting e Arsenal dopo i primi 45
Si concludono i primi tempi dei due match valevoli per i quarti di finale di Champions League in programma per stasera.
Al “Santiago Bernabeu” va al riposo in vantaggio 1-0 il Bayern Monaco contro il Real Madrid. A sbloccare l’incontro in favore dei tedeschi è la rete al 41′ di Serge Gnabry, che da due passi spara in rete all’angolino basso lasciando sul posto Lunin.
Termina, invece, con un nulla di fatto la prima frazione di gioco tra Sporting e Arsenal, con nessuna delle due squadre che al momento è riuscita a sbloccare l’incontro, che si deciderà nella ripresa.