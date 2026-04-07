Lutto nel mondo del calcio: addio a Mircea Lucescu

Giornata di lutto nel mondo del calcio per la scomparsa dello storico allenatore della Romania, Mircea Lucescu. L’ex ct era stato ricoverato in ospedale per un problema cardiaco, e nella settimana passata le sue condizioni si erano complicate.

Nella giornata del 3 aprile, in attesa di essere dimesso, il tecnico ha subito altri due infarti. Dopo quattro giorni è purtroppo arrivata la notizia della sua scomparsa. La notizia è stata confermata anche dalla federazione rumena, che ha lasciato un messaggio di addio a Lucesco.





Questo il messaggio della federazione rumena:

“La Federazione Romena di Calcio (FRF) esprime il suo immenso dolore per la scomparsa di colui che è stato, è e rimarrà una leggenda assoluta: Mircea Lucescu. Il nostro calcio perde oggi non solo un tattico geniale, ma un mentore, un visionario e un simbolo nazionale che ha portato il tricolore sulle vette più alte del successo mondiale”