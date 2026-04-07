Frosinone-Palermo, si va verso il tutto esaurito: ultimi 400 biglietti per il settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
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In vista dello scontro diretto tra Frosinone e Palermo, in programma per venerdi 10 aprile alle ore 20.30, il “Benito Stirpe” viaggi verso il tutto esaurito, nonostante la vendita del settore ospiti vietata ai residenti in Sicilia.

Sono infatti soltanto 2.000 i biglietti rimasti ancora in vendita. Già esauriti i posti della Curva Nord, con disponibilità al momento in tribuna est. Per quanto riguarda il settore ospiti invece, sono circa 400 i biglietti ancora a disposizione dei tifosi palermitani.


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