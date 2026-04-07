Jankto, retroscena choc su Keita Baldè: “Ranieri pezzo di me**a, fammi giocare di più!”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Keita Balde (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Keita Balde (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Jakub Jankto torna a far parlare di sé con un nuovo retroscena legato ai suoi trascorsi nel mondo del calcio. L’ex giocatore, che in carriera ha vestito anche le maglie di Sampdoria e Cagliari, ha raccontato un episodio che vede protagonista Keita Baldé, oggi attaccante del Monza.

Quando militava alla Sampdoria, secondo quanto raccontato da Jankto in un video pubblicato sul proprio profilo TikTok, Keita Baldé avrebbe reagito con forte irritazione per lo scarso utilizzo, arrivando a rivolgere pesanti insulti all’allora allenatore Claudio Ranieri, apostrofandolo con frasi del tipo “Pezzo di me**a, devo giocare maggiormente. Mi devi far giocare di più


La tensione sarebbe poi salita ulteriormente quando l’attaccante avrebbe invitato il tecnico a seguirlo fuori dallo spogliatoio, alimentando lo scontro. La situazione, tuttavia, non è degenerata grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra, tra cui Lorenzo Tonelli, che sono riusciti a riportare la calma ed evitare conseguenze peggiori

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