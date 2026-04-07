Champions League: il Bayern Monaco espugna il “Bernabeu”, l’Arsenal batte 1-0 Sporting
Si concludono i due match valevoli per l’andata dei quarti di finale di Champions League in programma per stasera.
Dopo un incontro combattuto, il Bayern Monaco vince 2-1 in casa del Real Madrid, espugnando il “Santiago Bernabeu. I tedeschi sbloccano l’incontro al 41′ con la rete di Serge Gnabry, che da due passi spara in rete all’angolino basso lasciando sul posto Lunin.
Ad inizio ripresa arriva anche il gol del raddoppio, con un bel tiro dal limite di Harry Kane che trafigge l’estremo difensore avversario. Al 74′ accorciano le distanze i blancos, con Mbappe che sigla le rete del definitivo 2-1.
Successo in extremis invece per l’Arsenal, che vince in casa dello Sporting Lisbona: decisivo per i gunners il gol al 91′ di Havertz, che sfrutta l’assist di Martinelli e con un tiro dall’interno dell’area insacca il pallone alle spalle di Rui Silva.
In entrambi i match resta dunque aperto il discorso qualificazione, con le gare di ritorno che si preannunciano ricche di emozioni.