Champions League: il Bayern Monaco espugna il “Bernabeu”, l’Arsenal batte 1-0 Sporting

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Screenshot 2026-04-07 225734

Si concludono i due match valevoli per l’andata dei quarti di finale di Champions League in programma per stasera.

Dopo un incontro combattuto, il Bayern Monaco vince 2-1 in casa del Real Madrid, espugnando il “Santiago Bernabeu. I tedeschi sbloccano l’incontro al 41′ con la rete di Serge Gnabry, che da due passi spara in rete all’angolino basso lasciando sul posto Lunin.


Ad inizio ripresa arriva anche il gol del raddoppio, con un bel tiro dal limite di Harry Kane che trafigge l’estremo difensore avversario. Al 74′ accorciano le distanze i blancos, con Mbappe che sigla le rete del definitivo 2-1.

Successo in extremis invece per l’Arsenal, che vince in casa dello Sporting Lisbona: decisivo per i gunners il gol al 91′ di Havertz, che sfrutta l’assist di Martinelli e con un tiro dall’interno dell’area insacca il pallone alle spalle di Rui Silva.

In entrambi i match resta dunque aperto il discorso qualificazione, con le gare di ritorno che si preannunciano ricche di emozioni.

Altre notizie

666041567_1511424913681806_4505231255792625624_n

Champions League: Bayern Monaco avanti 1-0 sul Real Madrid, pari a reti bianche tra Sporting e Arsenal dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
renzo barbera tifosi tornelli

Gazzetta dello Sport: “Stadi, l’Italia in ritardo: Ceferin avverte, Euro 2032 a rischio”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
file2 - 2026-04-02T131041.913

UEFA: Michele Uva nuovo Executive Director di EURO 2032 per l’Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 2, 2026
file3 - 2026-04-01T143525.373

Bosnia in festa dopo la vittoria sull’Italia: notte storica dopo la qualificazione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 1, 2026
file1 - 2026-04-01T134951.447

Polonia fuori dal Mondiale, Bereszynski: «Sono orgoglioso di far parte di questa squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 1, 2026
file11 (15)

Playoff Mondiali 2026: Polonia non qualificata, passa la Svezia. Solo panchina per Bereszynski

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
file8 (30)

Playoff Mondiali 2026: Repubblica Ceca e Svezia avanti dopo i primi 45′, pari senza reti tra Kosovo e Turchia. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Screenshot 2026-03-31 181710

Tottenham, ufficiale De Zerbi: l’ex Palermo è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Screenshot 2026-03-30 073607

Finlandia, ko contro Capo Verde: Pohjanpalo in campo, ancora panchina per Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
Pallone Champions

Champions League 2025/26, ufficiali date e orari di semifinali e finale

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
109c751ce439c8a84523e83b9832c277-60835-oooz0000

Euro 2032, la UEFA visita Cagliari per valutare le tempistiche del progetto stadio

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
palermo pescara 5-0 (26) trajkovski

Italia, Trajkovski ricorda: «Quel gol il più importante della mia carriera. Palermo? Credo in Pippo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-07 225734

Champions League: il Bayern Monaco espugna il “Bernabeu”, l’Arsenal batte 1-0 Sporting

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Keita Balde (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Jankto, retroscena choc su Keita Baldè: “Ranieri pezzo di me**a, fammi giocare di più!”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
spezia-palermo-4-300x200

Frosinone-Palermo, si va verso il tutto esaurito: ultimi 400 biglietti per il settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
666041567_1511424913681806_4505231255792625624_n

Champions League: Bayern Monaco avanti 1-0 sul Real Madrid, pari a reti bianche tra Sporting e Arsenal dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
202606744-7c73a4e6-f6ed-4277-9385-1ef1c94601e4

Lutto nel mondo del calcio: addio a Mircea Lucescu

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026