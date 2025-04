Sampdoria, De Fanti (ag. Borini): «Fabio umiliato dalla vecchia dirigenza»

L’agente di Fabio Borini, Roberto De Fanti, si è espresso ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, per parlare della situazione nei confronti del suo assistito:

Prima sul perché fosse finito fuori rosa.

«La precedente dirigenza ci aveva detto inizialmente che era per motivi finanziari, in quanto Borini guadagnava troppo e andava messo sul mercato. Ma Fabio Fabio l’anno prima aveva rinunciato ad offerte economicamente più allettanti per venire alla Samp in B ed aiutare a portarla in serie A; successivamente, appena licenziato Pirlo, hanno cambiato idea e ci hanno informato che la ragione fosse da attribuire a motivi tecnici, che sia Sottil che Semplici ritenevano che Fabio non fosse all’altezza di giocare in serie B alla Sampdoria».

Ha parlato anche del momento complicato vissuto dal suo assistito.

«Fabio è stato talmente umiliato che dopo gli allenamenti lo mandavano a volte da solo a raccogliere i palloni; hanno prolungato un infortunio che non aveva; non gli davano da mangiare; lo mandavano a spogliarsi da solo in uno spogliatoio a parte. Nel mercato di gennaio la società spingeva invece per mandarlo a giocare in Romania…..con tutto il rispetto che ho dei club rumeni, invece di accettare uno scambio con il Palermo che andava solo firmato tra le parti».