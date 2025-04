La Nazione: “La Carrarese sogna il colpo a Palermo. Oltre 120 tifosi in trasferta per Pasquetta”

La voglia di Carrarese non conosce festività. Come riportato da La Nazione, saranno già oltre 120 i tifosi azzurri pronti a trascorrere la Pasquetta in Sicilia per sostenere la squadra di Antonio Calabro nella difficile trasferta del “Renzo Barbera” contro il Palermo. L’entusiasmo è altissimo, tanto che è già attiva anche la prevendita per la successiva sfida interna del 25 aprile contro la Sampdoria di Chicco Evani.

A Palermo si andrà per giocarsela: è vero che i rosanero arrivano da un roboante 5-3 rifilato alla capolista Sassuolo, ma è altrettanto vero che in casa hanno lasciato punti pesanti anche in questo girone di ritorno. Basti ricordare le sconfitte contro Pisa e Cremonese, oltre al pari contro il Mantova. Un dato che rafforza la convinzione degli azzurri, forti di una nuova solidità in trasferta.

Come ricorda ancora La Nazione, la Carrarese arriva da tre risultati utili consecutivi lontano dal “Dei Marmi” (pareggi contro Reggiana, Sudtirol e Cittadella), un filotto inedito fino a oggi in questa stagione. Merito di un assetto più compatto adottato spesso da Calabro: tre centrocampisti di contenimento e un trequartista alle spalle della punta.

Nell’ultima uscita a Cittadella si è visto un piccolo cambio, con Milanese e Cherubini dietro a Finotto, ma solo per preservare Schiavi, non al top. La sensazione, secondo il quotidiano toscano, è che il tecnico salentino ripartirà dalla cerniera composta proprio da Zuelli, Schiavi e Giovane, senza escludere però l’inserimento di Milanese come mezzala, ruolo in cui si sta rivelando molto affidabile.

In attacco, abbondanza e alternative non mancano: rientra Shpendi, decisivo all’andata, ma ci sono anche Cherubini, Finotto, Torregrossa, Manzari e Melegoni. Una varietà che permetterà a Calabro di gestire i cambi e mantenere alta l’intensità, aspetto chiave del gioco della Carrarese.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Mario Perri della sezione di Roma 1, promosso quest’anno in Serie B proprio come la Carrarese. Il fischietto romano ha già incrociato gli azzurri in gare importanti: su tutte la finale playoff di ritorno vinta contro il Vicenza. In questa stagione ha diretto i toscani nelle sconfitte di Modena e Cosenza e nella vittoria interna col Cesena.