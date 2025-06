Corriere dello Sport: “Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Mercato in fermento tra Serie B e C, con numerosi movimenti pronti a sbloccarsi nelle prossime ore. Come riportano Massimo Boccucci, Stefano Ferrari, Emmanuele Gerboni e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, la Juve Stabia è vicina all’ingaggio del portiere Alessandro Confente (27), svincolato dal Vicenza. Sul fronte delle uscite, il difensore Patryk Peda (22) ha fatto rientro al Palermo, ma il club gialloblù proverà a riportarlo in Campania.

Sempre secondo quanto riportato dai quattro giornalisti del Corriere dello Sport, la Juve Stabia lavora anche al rinnovo del prestito del laterale Yuri Rocchetti (22) con la Cremonese, mentre è imminente la stretta per la conferma dell’attaccante Leonardo Candellone (27). A far parlare però è soprattutto la trattativa tra Palermo e Modena per il centrocampista Antonio Palumbo: il club siciliano è pronto a mettere sul piatto Dario Saric (28), scartando definitivamente l’inserimento del portiere Sebastiano Desplanches, che i rosanero vorrebbero cedere solo in prestito secco. L’accordo, dal valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro, potrebbe essere chiuso a stretto giro.

L’Avellino, intanto, agisce con decisione per rinforzare l’attacco. Come scrivono ancora Boccucci, Ferrari, Gerboni e Pescatore su Corriere dello Sport, il club irpino ha proposto un biennale da 400 mila euro ad Andrea Favilli (28), attaccante in scadenza con il Genoa dopo l’ultima stagione in prestito al Bari. Parallelamente si lavora con la Lazio per portare in biancoverde anche Valerio Crespi (21), reduce dalle esperienze con FeralpiSalò e Sudtirol. Operazioni facilitate dai solidi rapporti tra le società.

Raffica di nuovi arrivi anche per la mediana e la retroguardia. L’Avellino ha chiesto al Sassuolo il centrocampista Justin Kumi (21), punta anche Massimo Bertagnoli (26, Brescia), e ha chiuso per Satalino (26, portiere), Missori (21, laterale destro) e Basili (21, difensore dalla Pergolettese). Dal vivaio Milan arriva Bozzolan (21), mentre Vallarelli (20, Empoli) e Oumar Conté (18, ex Spal) rinforzeranno la linea giovane. In attacco si valuta il colpo Guglielmo Mignani (23), 18 reti con la Pianese.

Infine, capitolo Sampdoria: secondo quanto riferito da Boccucci, Ferrari, Gerboni e Pescatore su Corriere dello Sport, l’ipotesi Daniele De Rossi per la panchina si allontana per motivi economici. Il club blucerchiato è obbligato a contenere il monte ingaggi entro i 9 milioni, limite incompatibile con le richieste dell’ex tecnico della SPAL. In pole ora c’è Salvatore Foti, ex vice di Mourinho, che potrebbe guidare una ripartenza improntata al rigore economico. Il suo eventuale staff includerebbe Lombardo e Gregucci, uomini di fiducia dell’attuale team tecnico.