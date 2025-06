Como scatenato: si accelera per Morata e Starfelt, poi altri cinque colpi. Tutte le trattative del giorno in Serie A

Il Como è pronto a rivoluzionare la rosa per la prossima stagione e lo fa con grande ambizione. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, dopo l’arrivo di Martin Baturina (22) e con Jesus Rodriguez (19, Real Betis) ormai promesso sposo, il club lariano lavora senza sosta per completare la rosa di Cesc Fabregas, puntando ad altri cinque innesti di peso, tra cui un difensore centrale, due esterni offensivi, una punta e naturalmente Alvaro Morata (32).

In difesa, uno dei nomi in cima alla lista è Carl Starfelt (30, Celta Vigo), valutato circa 10 milioni di euro e già in contatto con Fabregas. Parallelamente proseguono i contatti per Malick Thiaw (23, Milan): c’è già l’accordo tra i club (circa 25 milioni), ma manca il sì definitivo del calciatore. Fabregas starebbe cercando un nuovo affondo personale per sbloccare l’affare.

Secondo quanto scrive ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’operazione Morata si concretizzerà non appena il Milan troverà l’intesa con il Galatasaray per interrompere anticipatamente il prestito. La valutazione dell’ex attaccante di Juventus e Atletico Madrid si aggira sui 10 milioni più bonus e la firma potrebbe arrivare già in settimana.

Ma il Como non si ferma: l’obiettivo è affiancare a Morata anche Roberto Piccoli (24, Cagliari), nonostante la valutazione da 25 milioni e la concorrenza di Fiorentina e Bologna. Sugli esterni, gli obiettivi caldi restano Jayden Addai (19, AZ Alkmaar) – per cui manca solo l’accordo economico con il giocatore – e Nicolas Kühn (25, Celtic). In uscita, Patrick Cutrone (27) è vicino al Sassuolo, mentre Alieu Fadera (23) piace a diversi club italiani, tra cui il Pisa.

In Serie B, anche la Cremonese si muove: come sottolineato da Eleonora Trotta su Corriere dello Sport, l’obiettivo è costruire una rosa competitiva per Davide Nicola. Il sogno è Antonio Sanabria (29, Torino), ma le cifre restano alte. Intanto, è stato sondato Giuseppe Ambrosino (21, Napoli), reduce dal prestito al Frosinone, ma seguito anche dal Cagliari di Angelozzi.

Attivissimo anche il Torino: dopo gli arrivi di Tino Anjorin (23) e Ardian Ismajli (28), il club granata cerca un attaccante. Il preferito di Marco Baroni è Cyril Ngonge (25, Napoli), ma nel mirino resta anche Michael Folorunsho (27, ancora del club partenopeo). Intanto il Verona è vicino a chiudere per Weverson (24), esterno sinistro svincolato dall’Arouca.

Infine, svolta imminente anche in Portogallo: il Porto ha scelto Francesco Farioli (36) come nuovo allenatore al posto di Martin Anselmi. Ieri, come riferito ancora da Trotta sul Corriere dello Sport, si è lavorato per la risoluzione del contratto dell’argentino, così da formalizzare un biennale con l’ex tecnico dell’Ajax, pronto a una nuova avventura.