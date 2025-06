Corriere dello Sport: “Pisa, fari puntati su Fadera e Goldaniga: trattative avviate con il Como”

Il ritorno in Serie A dopo 34 anni è un traguardo storico per il Pisa, ma adesso serve pianificare un campionato da protagonisti nella lotta salvezza. Come riporta Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, l’obiettivo del club nerazzurro è chiaro: permanenza nella massima serie, valorizzazione dei giovani e qualche innesto mirato. E proprio in quest’ottica il Como, che l’anno scorso ha centrato il medesimo traguardo, diventa un interlocutore privilegiato.

Doppio colpo in vista

Secondo quanto scrive Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, due sono i nomi finiti nel mirino del ds Vaira e dell’ad Corrado. Il primo è quello di Alieu Fadera (23), ala sinistra gambiana, acquistato dal Como la scorsa estate per 5 milioni dal Genk. Dopo un’ottima prima metà di stagione, i rapporti con Fabregas si sono incrinati e il giocatore ha chiuso il campionato ai margini. Il Como vorrebbe monetizzare e valuta il suo cartellino tra i 6 e i 7 milioni, ma l’operazione potrebbe chiudersi con la formula del prestito con diritto (o obbligo) di riscatto.

Non c’è solo il Pisa sul giocatore: Bologna, Burnley e persino l’Anderlecht si sono informati. Tuttavia, i nerazzurri toscani potrebbero giocarsi la carta della continuità in Serie A, con maggiori possibilità di impiego.

Il ritorno di Goldaniga?

Il secondo nome, riportato sempre da Paletti sul Corriere dello Sport, è quello di Edoardo Goldaniga (32), che a Pisa ha già lasciato il segno nella stagione 2013-14. Reduce da una stagione solida al Como (34 presenze), il difensore è un profilo ideale per garantire esperienza al reparto arretrato. Il club lombardo vorrebbe trattenerlo, ma senza garantirgli lo stesso minutaggio: occasione ghiotta, quindi, per il Pisa, che lo metterebbe al centro del progetto.

In alternativa, il club nerazzurro ha preso contatti anche con Pawel Dawidowicz (30), svincolato dopo sette stagioni al Verona, e segue con attenzione il giovane argentino Mariano Trolio (23), dell’Atletico Belgrano.

Vice Semper cercasi

In porta, invece, si cerca un vice per Semper, confermato come titolare. Tra i profili valutati figura anche Jesse Joronen (32), in uscita dal Venezia, che potrebbe garantire affidabilità ed esperienza in caso di necessità.