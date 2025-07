Corriere dello Sport: “Il Venezia pesca in attacco, il Palermo su Santoro. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Dopo giorni di attesa è arrivata la fumata bianca: Vincenzo Vivarini è ufficialmente il nuovo allenatore del Pescara. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico ha firmato un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di salvezza in Serie B. L’accordo è stato formalizzato nella giornata di ieri alla presenza del presidente Daniele Sebastiani.

Nel frattempo si muove anche il Venezia, che ha messo nel mirino due attaccanti: Andrea Adorante (25), reduce da una buona stagione con la Juve Stabia, e Mattia Compagnon (23), rientrato alla Juventus dopo il prestito al Catanzaro.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Monza ha messo nel mirino Simone Santoro (26), centrocampista del Modena, ma la trattativa si preannuncia complicata: sull’ex Perugia ci sono anche Spezia e Palermo, ma il club emiliano al momento non apre alla cessione.

Tutto fatto invece per il passaggio dell’attaccante Tommaso Marras (21) dal Caldiero al Mantova, che nel frattempo insiste per il difensore Fellipe Jack (19): il brasiliano ha trovato poco spazio nel Como e potrebbe essere girato in prestito dopo il riscatto dal Palmeiras.

Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, il Modena guarda all’estero e ufficializza Yanis Massolin (23), centrocampista francese proveniente dal Royal Francs Borains (Belgio), con un contratto triennale più opzione per altri due anni.

Il Pescara, oltre a Vivarini, si concentra sul mercato: il direttore sportivo Pasquale Foggia valuta Flavio Junior Bianchi (25), che si svincolerà dal Brescia il 4 luglio per decisione della FIGC. Su di lui anche la Virtus Entella, ma i biancazzurri sono in pressing. L’identikit ideale per l’attacco resta Tommaso Biasci (30), in uscita dal Catanzaro.

In arrivo dalla Roma, nell’ambito dell’operazione Antonio Arena, ci sono i giovani Matteo Plaia (19), difensore reduce dal prestito al Perugia, e Leonardo Graziani (20), centrocampista offensivo. Piace anche la punta Simone D’Uffizi (21) dell’Ascoli, mentre resta da risolvere la situazione Davide Merola (24).

Infine, il Catanzaro ha chiuso per l’esterno Sayha Seha (20), svincolato dall’Olympique Marsiglia U19, e attende le ufficialità per Christian Marietta (portiere, 23 anni), Ruggero Frosinini (terzino destro, 24) e Gabriele Alesi (trequartista, 21). In uscita Biasci, mentre si valutano Nicholas Bonfanti (23, Pisa) e Luca Pandolfi (27, Cittadella).