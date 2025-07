Corriere dello Sport: “Como, colpo Addai: 14 milioni all’AZ. Lecce verso la rivoluzione. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Como continua a muoversi con decisione sul mercato. Come riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club lariano ha definito l’ingaggio di Jayden Addai (19), esterno offensivo olandese classe 2005 in arrivo dall’AZ Alkmaar. L’accordo con il club olandese è stato trovato nei giorni scorsi sulla base di 14 milioni di euro, cifra che conferma l’ambizione del progetto guidato da Fabregas. Convinto anche il calciatore, che va ad aggiungersi a Jesus Rodriguez (19), altro esterno annunciato ufficialmente: «Sono davvero felice di essere qui e di far parte di un progetto così ambizioso» ha dichiarato lo spagnolo.

Secondo quanto riportato da Trotta sul Corriere dello Sport, le operazioni sulle fasce potrebbero non fermarsi: Alieu Fadera (23), in uscita dal Genk, piace al Pisa, ma è stato seguito anche da Cremonese e Lecce. Proprio il club salentino si prepara a una semi-rivoluzione, con diverse cessioni all’orizzonte.

Ylber Ramadani, Federico Baschirotto e Wladimiro Falcone sembrano pronti a salutare il Lecce. Come riporta ancora il Corriere dello Sport, il portiere ha mercato in Serie A e viene valutato circa 10 milioni, con il Torino tra le pretendenti nel caso di partenza di Milinkovic-Savic. Per Ramadani, invece, si fa avanti l’Al-Ain, mentre per Nikola Krstovic (25), valutato 25 milioni, resta viva l’ipotesi Serie A, con la Roma alla finestra nonostante il rifiuto del Leeds.

Il mercato muove anche a Bergamo, dove l’Atalanta ha annunciato Kamaldeen Sulemana (23), ma l’attenzione è catturata dall’offerta monstre dell’Al-Qadsiah per Mateo Retegui (60 milioni), che potrebbe far abbandonare la pista Moise Kean.

Sul fronte giovani, sprint del Parma per Mattia Liberali (18), trequartista di proprietà del Milan. Eleonora Trotta, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, spiega che l’operazione è slegata da quella che coinvolge Giovanni Leoni, ma che il club ducale vuole chiudere per entrambi. Liberali andrà via a titolo definitivo, essendo in scadenza nel 2026.

Il Genoa, nel frattempo, cerca un attaccante: sul taccuino Casper Tengstedt (25), rientrato al Benfica dopo il prestito al Verona, ma piace anche Lorenzo Colombo (23), seguito anche dal Torino.

Infine, fiducia totale a Cyril Ngonge (25) da parte del ds granata Davide Vagnati, che lo ritiene un profilo adatto al gioco di Marco Baroni, come confermato ancora da Trotta sul Corriere dello Sport. Mentre il Como resta vigile su Roberto Piccoli, venerdì sono in programma le visite mediche di Tino Anjorin (23), nuovo rinforzo in arrivo.