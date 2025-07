Repubblica: “Da Peda a Pafundi sino a Vergara. Il Palermo punta sulla linea verde”

Il nuovo corso del Palermo si fonda su un principio chiaro: affiancare all’esperienza la prospettiva. Come scrive Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, non si tratta solo di rispettare i vincoli delle liste, ma di costruire un progetto tecnico che guardi lontano. Il direttore sportivo Carlo Osti lavora a un organico competitivo ma giovane, capace di reggere la Serie B e di proiettarsi verso la massima serie.

In questa direzione si inserisce il profilo di Simone Pafundi, talento dell’Udinese e già protagonista con la Nazionale maggiore a soli 16 anni. Il classe 2006 – e non 1999 come indicato per errore – è considerato il possibile vice di Antonio Palumbo, il cui arrivo dal Modena è praticamente definito. Il club friulano spinge per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro.

Accanto a lui, altri nomi che Repubblica Palermo inserisce nel taccuino rosanero: Antonio Vergara, 22enne del Napoli reduce da un buon campionato alla Reggiana (con 5 reti, una proprio contro il Palermo), e il giovane regista Nicola Masut, 19 anni, protagonista nella promozione in C della Dolomiti Bellunesi. Seguito anche da Sudtirol e Juve Stabia, ha una valutazione di circa 200mila euro.

Sul fronte difensivo si attende l’arrivo a parametro zero di Tommaso Augello, che ha lasciato il Cagliari dopo la scadenza del contratto («Hanno fatto altre scelte», ha dichiarato). In cima alla lista dei rinforzi c’è Andrea Giorgini del Sudtirol, classe 2002, valutato 1,5 milioni: fisico imponente e duttilità tattica. Sempre nel mirino anche Alessandro Marcandalli.

Come sottolinea ancora Geraci su Repubblica Palermo, si complicano le trattative per i ritorni di Salvatore Elia e Emil Audero: lo Spezia chiede almeno 1,6 milioni per il primo, mentre per il portiere il Palermo valuta il recupero di Gomis durante il ritiro, prima di affondare il colpo con il Como.

Attenzione anche al giovane Peda, di rientro dal prestito alla Juve Stabia: Inzaghi lo considera un possibile innesto stabile in rosa, ma il giocatore cerca garanzie sul minutaggio. In uscita, invece, Giacomo Corona (2004), destinato alla Reggiana in prestito. In lista di partenza anche Roberto Insigne, seguito con interesse dall’Avellino, e Francesco Di Mariano, obiettivo del Bari che nel frattempo ha sondato Nikolaou.

Stredair Appuah, infine, potrebbe rinnovare il prestito al Valenciennes. Le decisioni definitive arriveranno solo al termine del ritiro in Val d’Aosta, che Pippo Inzaghi considera determinante per tracciare la rotta finale del Palermo 2024/25.