Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohja carico. L’Empoli per il tris”

Firmato Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, il focus sul momento di Joel Pohjanpalo racconta l’attaccante nel pieno di una condizione psicologica ideale. Reduce dalla tripletta rifilata alla Carrarese e dal gol pesante di Chiavari, il finlandese cerca ora la terza gara consecutiva a segno, traguardo già centrato più volte nella passata stagione.

Radicini ricorda come l’impatto del centravanti sul Palermo sia stato immediato già un anno fa: una serie di quattro marcature consecutive, seguite – dopo una breve pausa – da un’altra striscia di tre. Un marchio di fabbrica che dà corpo alle ambizioni dell’attaccante e della squadra.

La trasferta di Empoli assume i tratti di un bivio stagionale: un successo permetterebbe ai rosanero di rilanciare la propria corsa in classifica e di ritrovare fiducia anche lontano dal Barbera. E per Pohjanpalo sarebbe un ulteriore segnale di continuità, di leadership e di peso specifico all’interno del sistema offensivo ideato da Inzaghi.

Il dato statistico citato dal Giornale di Sicilia è eloquente: con 8 gol, Pohjanpalo guida in solitaria la classifica marcatori della Serie B. E dal 2022/23 ha segnato contro 26 squadre diverse, più di chiunque altro nello stesso arco temporale. All’appello manca proprio l’Empoli: un’assenza simbolica, considerando che il finlandese ha già punito i toscani in Serie A con la maglia del Venezia.

Nel Palermo, sottolinea Radicini, cresce anche la percezione del suo ruolo all’interno del gruppo: non solo finalizzatore, ma leader silenzioso, capace di legare i reparti e dare profondità all’azione. Il sistema rosanero sembra costruito per esaltarlo, tra cross, seconde palle e inserimenti della mezzala.

La sfida del Castellani diventa quindi un test identitario: per la squadra, chiamata a una prova di maturità, e per il suo attaccante simbolo. Un gol contro l’Empoli avrebbe il valore di un messaggio chiaro alle rivali: il Palermo c’è, e Pohjanpalo è pronto a trascinarlo ancora.