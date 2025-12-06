Empoli–Palermo, probabili formazioni: Dionisi conferma l’assetto. Inzaghi punta su Vasic
Il Corriere dello Sport delinea le probabili scelte di Dionisi e Inzaghi per la sfida del Castellani, con entrambe le squadre indirizzate verso il 3-4-2-1 come modulo di riferimento.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Empoli dovrebbe ripartire dall’identico schieramento che ha travolto il Bari nello scorso turno. Conferme quasi totali, con Nasti favorito su Pellegri per il ruolo di terminale offensivo. Si è fermato Curto, che potrebbe rientrare solo per l’ultimo match del 2025.
Empoli, probabile formazione (3-4-2-1)
Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Yepes, Degli Innocenti, Moruzzi; Saporiti, Shpendi; Nasti.
A disposizione: Perisan, Tosto, Carboni, Belardinelli, Ignacchiti, Haas, Ceesay, Ilie, Ghion, Bianchi, Pellegri, Popov.
All.: Dionisi
Sul fronte Palermo, il Corriere dello Sport segnala la concreta ipotesi di un 3-4-2-1 con Vasic titolare sulla trequarti al posto di Le Douaron, soluzione già provata e che ha dato buone risposte.
Rientra Gomes, che dovrebbe partire dalla panchina ma potrebbe trovare spazio a gara in corso. Gyasi, reduce dall’infortunio, spera nella convocazione, mentre davanti resta saldo il riferimento a Pohjanpalo.
Palermo, probabili formazione ( 3-4-2-1)
Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Vasic; Pohjanpalo.
A disposizione: Gomis, Bardi, Diakité, Peda, Veroli, Gyasi, Gomes, Blin, Giovane, Brunori, Le Douaron, Corona.
All.: F. Inzaghi