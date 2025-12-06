Corriere dello Sport: “Dionisi attacca per agganciare in classifica il Palermo. Empoli, Shpendi è già caldo”

Firmato Riccardo Tofanelli per il Corriere dello Sport, il quadro che emerge da Empoli alla vigilia del match con il Palermo è quello di una squadra in piena ascesa. Come sottolinea più volte il Corriere dello Sport, il gruppo di Alessio Dionisi arriva alla partitissima della 15ª giornata forte di tre vittorie consecutive, una difesa tornata impermeabile e un attacco esplosivo: otto gol nelle ultime due gare dopo l’1-0 sul Catanzaro.

Tofanelli evidenzia come il lavoro settimanale sia stato intenso e proficuo: esercitazioni tattiche, tecnica e rifinitura finale a porte chiuse, secondo una prassi consolidata. L’obiettivo, scrive il Corriere dello Sport, è chiaro: nessuna distrazione in vista del confronto con una delle big del campionato.

Modulo confermato

Dal punto di vista tattico non cambierà lo spartito: difesa a tre, centrocampo a quattro, doppio trequartista alle spalle del riferimento offensivo. L’assetto che, ricorda Tofanelli sul Corriere dello Sport, ha dato equilibrio e idee a un Empoli trasformato rispetto a qualche settimana fa.

Le scelte di Dionisi

La formazione dovrebbe ricalcare quella vista nel 5-0 al Bari. Davanti a Fulignati, autore di tre clean sheet consecutivi, spazio a Lovato, Guarino e Obaretin, chiamati a contenere soprattutto Joel Pohjanpalo, osservato speciale anche dal Corriere dello Sport.

Sulle fasce conferme per Elia e Moruzzi, quest’ultimo favorito su Carboni per maggiore brillantezza offensiva. In mezzo, ballottaggio Yepes–Ghion, con lo spagnolo avanti, e Degli Innocenti in vantaggio su Ignacchiti, appena recuperato.

Davanti, scrive Tofanelli, ci sarà ancora il trio Saporiti–Shpendi–Nasti:

Saporiti più vicino alla mediana,

Shpendi libero di svariare per aprire la difesa,

Nasti terminale centrale.

Shpendi, ricorda il Corriere dello Sport, sta vivendo la miglior stagione in azzurro: sei gol in tredici partite.

Il valore della panchina

Non meno rilevante è l’impatto delle alternative. Come riporta Tofanelli, giocatori come Ceesay, Pellegri e Popov sono in grado di cambiare ritmo e risultato entrando a gara in corso, come accaduto ad Avellino e col Bari. Opzioni utili anche Ilie e Bianchi, ulteriori armi per Dionisi in un match che potrebbe decidersi nei dettagli.