Corriere dello Sport: “Palermo, comanda Pohjanpalo”

Firmato Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport, il focus sulle strategie del Palermo ruota attorno a un nome preciso: Joel Pohjanpalo. Come sottolinea più volte il Corriere dello Sport, l’attaccante finlandese rappresenta oggi la chiave più affidabile con cui la squadra di Inzaghi può provare a riaccendere ambizioni e classifica.

La Rosa evidenzia come il Palermo, in vista della trasferta di Empoli, si aggrappi alla vena realizzativa del suo centravanti, decisivo prima a Chiavari e poi al Barbera contro la Carrarese, dove ha firmato una tripletta che ha indirizzato la gara. E secondo il Corriere dello Sport, anche al “Castellani” il finlandese resterà una delle armi principali in un match che potrebbe segnare una svolta nel rendimento esterno.

La chiave è la continuità

Come ricorda La Rosa, Pohjanpalo va a caccia del terzo gol consecutivo: un obiettivo mai centrato in questa stagione, ma ampiamente nelle corde del giocatore. Il Corriere dello Sport rievoca infatti i due filotti di 4 e 3 gare in cui il bomber, nella passata stagione, aveva sempre trovato la via della rete.

Anche la cabala, sottolinea La Rosa, sembra sorridere al centravanti: dopo la tripletta al Sassuolo nell’ultimo campionato, il finlandese si ripeté subito al turno successivo a Bari. E non manca un precedente incoraggiante proprio contro l’Empoli, punito da un suo gol quando indossava la maglia del Venezia.

Il rendimento esterno da correggere

Il Corriere dello Sport analizza poi il dato più critico: la flessione del Palermo lontano da casa. Un solo punto nelle ultime tre trasferte e appena 8 totali fin qui, contro i 17 conquistati da chi viaggia stabilmente nelle prime posizioni.

La migliore difesa esterna – solo 5 reti subite – non basta a mascherare le difficoltà offensive: appena 6 gol segnati lontano dal Barbera, di cui 4 firmati proprio da Pohjanpalo. Un dato che, evidenzia La Rosa, accomuna i rosa a uno dei peggiori attacchi esterni dell’intera zona playoff.

Seduta al Barbera

Nella giornata di ieri, riporta ancora il Corriere dello Sport, la squadra ha svolto una seduta mattutina basata su costruzione dal basso, sviluppi offensivi e, in chiusura, lavoro sulle palle inattive. Segnale evidente della volontà di Inzaghi di migliorare proprio la fase di finalizzazione.