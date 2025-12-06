Giornale di Sicilia: “Brunori rischia di sedersi in panchina per la nona volta”

Firmato Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, il focus sul momento di Matteo Brunori fotografa una fase complicata per il capitano rosanero, ormai sempre più ai margini dell’undici titolare. Le ultime due panchine consecutive e un minutaggio ridotto raccontano una realtà chiara: il numero 9 oggi non è più considerato una prima scelta da Inzaghi.

Dopo un avvio di stagione in cui si alternava con Le Douaron nel ruolo di seconda punta accanto all’intoccabile Pohjanpalo, Brunori è progressivamente sceso nelle gerarchie, superato anche da Vasic e da Palumbo nelle soluzioni offensive del 3-4-2-1. In vista della sfida con l’Empoli dell’ex tecnico Dionisi, una maglia dal primo minuto appare ancora lontana: si profila la terza panchina consecutiva, la sesta nelle ultime sette partite.

Il dato complessivo è eloquente: Brunori è partito titolare solo in sei delle quattordici gare di campionato disputate dal Palermo. Nelle altre otto ha raccolto panchine o minuti a gara in corso, riuscendo a lasciare il segno solo una volta, nel 5-0 casalingo al Pescara.

Un trend che, come ricorda Orifici, non è una novità assoluta nella carriera del capitano: anche lo scorso anno, sotto la guida di Dionisi, visse un periodo buio culminato in sette panchine consecutive tra novembre e dicembre, prima di ritrovare una maglia da titolare il 26 dicembre contro il Bari.

Oggi Brunori si ritrova nuovamente in un ruolo che assomiglia più a quello di una “riserva di lusso” che a quello di leader offensivo. Gli resta il compito di farsi trovare pronto, incidere quando chiamato in causa e riconquistare la fiducia di Inzaghi. Il Palermo, intanto, spera che il suo capitano possa presto tornare a essere decisivo, accompagnando la squadra verso obiettivi più ambiziosi.