Playoff Serie C: il Pescara di Baldini vince contro la Pianese, flop Arezzo e Albinoleffe. Risultati e verdetti

La fase nazionale dei playoff di Serie C è pronta ad essere delineata. Infatti, si è concluso il secondo turno degli spareggi dei tre gironi, dove non sono mancate le sorprese. L’Atalanta, la Giana Erminio e la Vis Pesaro vincono in trasferta contro Albinoleffe, Renate e Arezzo e ribaltano così il fattore campo, che invece fa comodo al Crotone visto lo 0 a 0 contro la Juve Next Gen e che vale la qualificazione grazie al miglior piazzamento ottenuto in regular season. Infine, il Pescara e il Catania battono Pianese e Potenza e festeggiano l’accesso alla fase nazionale tra le proprie mura.

Le sei qualificate di stasera verranno sorteggiate alle 12:30 domani, giovedì 8 maggio, dove verranno inserite anche e formazioni terze classificate in regular season (Feralpisalò, Torres e Monopoli) e il Rimini, vittorioso della Coppa Italia di categoria.

I risultati del secondo turno:

GIRONE A

AlbinoLeffe-Atalanta U23 1-3

25′ Zoma (AL), 75′ Vlahovic (AT), 86′ Ceresoli (AT), 90’+1 Vavassori (AT)

Renate-Giana Erminio 1-2

12′ Calì (R), 25′ Nichetti (G), 90’+6 Tirelli (G)

GIRONE B

Arezzo-Vis Pesaro 0-1

72′ Okoro

Pescara-Pianese 2-1

6′ Pierozzi (PE), 16′ Merola (PE), 79′ Bacchin (PI)

GIRONE C

Catania-Potenza 1-0

88′ Inglese

Crotone-Juventus Next Gen 0-0