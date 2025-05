Champions League: miracolo di Donnarumma e gol di Ruiz. Psg avanti 1 a 0 sull’Arsenal all’intervallo

Il Psg vede sempre di più la finale di Monaco. Si conclude sul risultato di 1 a 0 il primo tempo della semifinale di ritorno di Champions League, in cui l’Arsenal prova a ribaltare la sconfitta interna per 0-1 dell’andata ma senza incidere particolarmente. Ritmi alti al Parc des Princes, con Martinelli e Odegaard subito pericolosi: quest’ultimo si vede negare la rete del vantaggio da una super parata di Donnarumma, che neutralizza con un intervento super reattivo una conclusione forte e tesa. I francesi crescono, colpiscono un palo con il tiro di Kvaratskhelia ma al 27′ trovano l’1 a 0 grazie ad un grande gol di Fabian Ruiz. Ai Gunners serve almeno la vittoria con un gol di scarto per andare ai supplementari.

