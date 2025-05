Sky Sport: “Il Napoli fa sul serio per De Bruyne. Arriverebbe da svincolato”

Il Napoli pensa in grande in vista del prossimo calciomercato estivo. Come riporta Sky Sport, infatti, i partenopei avrebbero clamorosamente avviato i contatti per Kevin De Bruyne, fantasista classe 1991 che non rinnoverà il suo contratto con il Manchester City. Il giocatore sarà un appetibile svincolato e i partenopei sarebbero pronti a cogliere l’opportunità in modo da rinforzare notevolmente la rosa di Antonio Conte: un acquisto che potrebbe essere una sorta di premio per l’eventuale vittoria dello Scudetto. Inoltre, qualora i contatti dovessero andare avanti, un ruolo importante potrebbe averlo anche Romelu Lukaku, connazionale e grande amico dell’attuale calciatore del City.

