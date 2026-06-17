Corriere dello Sport: “Palermo, la lista di Inzaghi”

Il Palermo sceglie la continuità e riparte da Carlo Osti. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la conferma del direttore sportivo era ormai attesa da settimane ed è stata ufficializzata dal club attraverso una nota che certifica la prosecuzione del rapporto professionale tra le parti.

Il dirigente veneto, arrivato a Palermo il 3 gennaio 2025 al posto di De Sanctis, ha rinnovato il proprio contratto per un’altra stagione. Una scelta che premia il lavoro svolto negli ultimi mesi e che garantisce continuità alla programmazione tecnica della società. Nel comunicato, il club ha espresso le proprie congratulazioni a Osti a nome del City Football Group, del presidente Mirri e dell’intera famiglia rosanero.





Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la conferma del direttore sportivo si inserisce in un percorso ben definito, caratterizzato dalla ricerca di calciatori esperti, affidabili e pronti a incidere immediatamente nel campionato di Serie B.

Sul fronte mercato, uno dei nomi che continua a occupare una posizione di primo piano è quello di Zito Luvumbo. Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’esterno offensivo del Cagliari rappresenta un profilo particolarmente gradito alla dirigenza e ritenuto perfettamente compatibile con il progetto tecnico di Filippo Inzaghi.

Il nazionale angolano, rientrato in Sardegna dopo l’esperienza in prestito al Maiorca, viene considerato il giocatore ideale per aumentare qualità e imprevedibilità nel reparto offensivo. Il Palermo sta studiando la fattibilità dell’operazione e punta ad approfondire i contatti nei prossimi giorni, anche se al momento la trattativa si trova ancora in una fase preliminare.

L’interesse per Luvumbo conferma una precisa strategia di mercato. Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport sottolinea infatti come Osti sia attualmente concentrato soprattutto sulla costruzione dell’ossatura titolare della squadra, rinviando a una fase successiva il completamento delle alternative.

In quest’ottica, Stefano Di Mario dell’Entella resta un profilo monitorato ma non rappresenta una priorità immediata. L’esterno mancino continua a piacere come possibile alternativa ad Augello, anche se il club ligure è intenzionato a trattenerlo.

Le valutazioni del Palermo coinvolgono anche altri reparti. A centrocampo restano sotto osservazione Marius Marin, in uscita dal Pisa a parametro zero, e Alessandro Romano della Roma, considerato uno dei giovani più interessanti del panorama italiano. In difesa, invece, continua a essere seguito Tommaso Cassandro, esterno di proprietà del Como reduce dall’esperienza al Catanzaro e seguito anche dal Sassuolo.