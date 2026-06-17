Corriere dello Sport: “Sampdoria, Begic fino al 2030. Cesena tra Pagliuca e la conferma di Cole”

La Sampdoria ha definito il futuro di Tjaš Begić. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club blucerchiato ha esercitato il diritto di opzione concordato con il Parma per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante sloveno, che ha firmato un contratto valido fino al giugno 2030.

Tra le operazioni ufficializzate nelle ultime ore, il Corriere dello Sport segnala anche il rinnovo del centrocampista Marco Carraro con il Vicenza. Il giocatore ha prolungato il proprio accordo con il club biancorosso fino al 2028.





Novità anche in casa Cremonese. Il Corriere dello Sport riferisce che il club grigiorosso ha esercitato l’opzione per l’acquisto definitivo dell’esterno Adrian Lickunas dal Perugia. Contestualmente, la società lombarda ha annunciato le date del ritiro estivo, che si svolgerà a Ronzone, in Alta Val di Non, dal 26 luglio al 6 agosto.

In casa Südtirol è ormai imminente l’arrivo di Matteo Lovisa. Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo è a un passo dalla risoluzione del contratto con la Juve Stabia e firmerà un accordo triennale con il club altoatesino. Successivamente sarà scelto il nuovo allenatore che prenderà il posto di Fabrizio Castori. In pole position resta Giorgio Gorgone.

L’Avellino continua a muoversi sul mercato. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il club irpino ha completato il riscatto del portiere Giovanni Daffara, anche se entro il 20 giugno la Juventus potrebbe esercitare il controriscatto. Un’operazione che garantirebbe comunque un ritorno economico importante alla società campana. Sempre sul fronte mercato, l’Avellino ha effettuato un sondaggio per il difensore Alessandro Di Bitonto del Sassuolo.

La Juve Stabia, invece, lavora per blindare alcuni protagonisti dell’ultima stagione. Il Corriere dello Sport riferisce che il club campano è impegnato nelle trattative per i rinnovi di Marco Varnier, Christian Pierobon e Fabio Maistro. Nessuna possibilità, invece, di trattenere Giuseppe Leone, destinato a lasciare Castellammare a parametro zero. Restano inoltre da definire i riscatti già previsti negli accordi di prestito per Andrea Giorgini dal Südtirol, Lorenzo Carissoni dal Cittadella e Manuel Ricciardi dal Cosenza.

Cesena, Pagliuca resta il favorito per la panchina

Uno dei temi principali affrontati dal Corriere dello Sport riguarda la scelta del nuovo allenatore del Cesena. Il nome individuato dal direttore sportivo Andrea Mancini è quello di Guido Pagliuca, profilo che il dirigente romagnolo ha indicato alla proprietà dopo il casting effettuato nelle ultime settimane.

Secondo il Corriere dello Sport, dopo il perfezionamento dell’iscrizione al campionato si attende la riunione del board societario per sciogliere definitivamente le riserve. La componente riconducibile alla famiglia Aiello, con il presidente John Aiello e Michael Aiello, continua infatti a valutare anche l’ipotesi della conferma di Ashley Cole.

Andrea Mancini, però, spinge per chiudere rapidamente la questione e avrebbe già proposto a Pagliuca un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Il dirigente ritiene il tecnico italiano maggiormente adatto rispetto a una soluzione straniera e teme possibili inserimenti di altri club sul profilo dell’ex allenatore della Juve Stabia.

A pesare sulla posizione di Ashley Cole, sottolinea il Corriere dello Sport, è soprattutto il finale della scorsa stagione. L’esclusione dai playoff e il rendimento negativo nelle ultime otto giornate hanno infatti contribuito ad alimentare dubbi sulla prosecuzione del rapporto con il tecnico inglese.