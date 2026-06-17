Corriere dello Sport: “Como fiducioso per Nico Paz, Monza attende Juric. Caso Zaniolo a Udine”

Il Como continua a lavorare per trattenere Nico Paz e, secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, cresce la fiducia all’interno del club lariano sulla possibilità di proseguire il rapporto con il talento argentino anche nella prossima stagione.

Come riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il fantasista classe 2004 avrebbe manifestato la volontà di continuare la propria esperienza in Lombardia e di disputare la Champions League con il Como. Una posizione che ha spinto la società a intensificare i contatti con il Real Madrid per individuare una formula che soddisfi tutte le parti coinvolte, compreso José Mourinho, che segue con attenzione la crescita del giocatore.





Secondo il Corriere dello Sport, tra le ipotesi al vaglio figurano il rinnovo del prestito oppure il riscatto da parte del Real Madrid con successiva cessione temporanea nuovamente al Como. Sempre Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport sottolinea come l’arrivo di Bernardo Silva al Real Madrid avrebbe ulteriormente convinto Nico Paz a proseguire il proprio percorso di crescita in Italia.

Parallelamente, il Como ha raggiunto un accordo totale con Kaiki del Cruzeiro, anche se restano da definire alcuni aspetti relativi alle modalità di pagamento. L’alternativa porta a Jaouen Hadjam, esterno dello Young Boys e della nazionale algerina.

Tottenham all’assalto di Tonali

Sul fronte internazionale, il Corriere dello Sport evidenzia l’interesse del Tottenham per Sandro Tonali. Il centrocampista italiano è seguito anche da Arsenal e Manchester City, ma avrebbe dato priorità al club guidato da Roberto De Zerbi, raggiungendo un’intesa di massima sull’ingaggio.

Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Newcastle continua però a valutare il cartellino del giocatore circa 100 milioni di euro. Una richiesta che ha raffreddato l’interesse dell’Arsenal ma non quello degli Spurs, pronti a tentare l’affondo. Dall’eventuale trasferimento il Milan incasserebbe circa un milione di euro grazie al contributo di solidarietà.

Lecce, Camarda riscattato ma il Milan prepara il controriscatto

In casa Lecce è stata formalizzata l’operazione relativa a Francesco Camarda. Secondo il Corriere dello Sport, il club salentino ha esercitato il riscatto del giovane attaccante per 3 milioni di euro, ma tra il 18 e il 20 giugno il Milan dovrebbe attivare il controriscatto previsto dagli accordi.

Il Lecce continua inoltre a seguire Alieu Njie, esterno offensivo svedese che resta anche nei radar del Torino.

Monza, tutto fatto per Juric

Il Monza ha ormai definito l’arrivo di Ivan Juric. Come riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, restano da completare soltanto gli ultimi passaggi burocratici legati alla risoluzione del rapporto con Paolo Bianco.

Per quanto riguarda l’area sportiva, il club brianzolo avrebbe individuato in Pedro Obiang la figura destinata a ricoprire il ruolo di direttore sportivo.

Udinese, il caso Zaniolo resta aperto

Uno dei temi più delicati affrontati da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport riguarda Nicolò Zaniolo. L’Udinese ha esercitato il riscatto dell’attaccante dal Galatasaray, ma il giocatore non avrebbe gradito le modalità con cui è stata comunicata ufficialmente l’operazione.

Secondo il Corriere dello Sport, Zaniolo avrebbe chiesto un adeguamento dell’ingaggio e sperava di definire tutti gli aspetti contrattuali prima dell’annuncio ufficiale. Una situazione che resta ancora aperta e che dovrà essere chiarita nelle prossime settimane.

Sassuolo, focus sulle corsie difensive

Infine, il Corriere dello Sport segnala che Alessio Dionisi è stato ufficializzato dal Watford. Contestualmente, il Sassuolo continua a lavorare per rinforzare le fasce difensive.

Tra i profili seguiti dal club neroverde figurano Costantino Favasuli, recentemente accostato anche alla Roma, Gabriele Zappa e Davide Calabria.