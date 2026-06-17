Giornale di Sicilia: “Dalla conferma agli affari, Osti in pressing su Luvumbo”

Il Palermo riparte dalla continuità. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la conferma ufficiale di Carlo Osti nel ruolo di direttore sportivo consente al club rosanero di proseguire la programmazione della prossima stagione senza interruzioni, in un’estate che si preannuncia particolarmente intensa sul fronte del mercato.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Osti ha sottoscritto un contratto annuale con opzione automatica per una seconda stagione in caso di promozione in Serie A. Un segnale di fiducia nei confronti del dirigente che continuerà a guidare le strategie sportive della società di viale del Fante.





Tra i dossier più importanti sul tavolo del direttore sportivo figura quello legato a Zito Luvumbo. L’esterno offensivo del Cagliari continua infatti a rappresentare uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Filippo Inzaghi.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i primi contatti tra le parti sono già stati avviati. Luvumbo è rientrato al Cagliari dopo l’esperienza in prestito al Maiorca, conclusa senza l’esercizio del diritto di riscatto da parte del club spagnolo. Una situazione che ha riaperto il mercato attorno all’attaccante angolano.

Nel frattempo il club rossoblù ha affidato la direzione sportiva a Pietro Accardi, ex dirigente rosanero e palermitano, che avrebbe manifestato disponibilità a valutare eventuali offerte per il classe 2002. Un elemento che potrebbe favorire l’avvio di una trattativa tra le due società.

La distanza principale riguarda però la formula dell’operazione. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come il Cagliari preferirebbe una cessione a titolo definitivo, mentre il Palermo starebbe lavorando su una soluzione basata su un prestito con diritto di riscatto destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, tra cui l’eventuale promozione in Serie A.

Si tratta della stessa impostazione utilizzata nell’operazione che aveva portato il giocatore al Maiorca. Una formula che consentirebbe al Palermo di diluire l’investimento economico e di valutare il rendimento del calciatore prima di procedere a un acquisto definitivo.

Le qualità di Luvumbo sono considerate ideali per il nuovo assetto tattico di Inzaghi. Mancino naturale, rapido negli spazi e particolarmente efficace nell’uno contro uno, l’angolano è in grado di partire dalla corsia destra per accentrarsi e creare superiorità numerica. Caratteristiche che hanno convinto il Palermo a inserirlo tra le priorità assolute del mercato estivo.

Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la trattativa è ancora nelle fasi iniziali e servirà tempo per trovare un punto d’incontro tra le richieste delle due società. Tuttavia, con Osti confermato alla guida dell’area sportiva e il mercato ormai alle porte, quello di Luvumbo resta uno dei nomi più caldi dell’estate rosanero.