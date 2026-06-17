Giornale di Sicilia: “Palermo, servono rincalzi all’altezza: Osti cerca una panchina da Serie A”

Il Palermo ha già tracciato la rotta per il prossimo mercato estivo. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la strategia della dirigenza rosanero si svilupperà su due direttrici precise: rinforzare l’undici titolare con almeno un innesto per reparto e, soprattutto, intervenire in maniera significativa sulle seconde linee, uno dei principali punti deboli delle ultime stagioni.

Secondo l’analisi di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il rendimento della panchina ha rappresentato una delle maggiori criticità del Palermo negli ultimi due campionati. Nonostante gli interventi effettuati sul mercato e le numerose rotazioni adottate da Filippo Inzaghi, il contributo dei subentrati si è rivelato insufficiente rispetto alle ambizioni di promozione.





I numeri confermano questa tendenza. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha chiuso la stagione al penultimo posto della Serie B per reti realizzate dai giocatori entrati dalla panchina, con appena sei gol. Anche il dato complessivo tra reti e assist dei subentrati si è fermato a quota 13, un rendimento che non si discosta molto da quello registrato nell’annata precedente.

Le difficoltà sono emerse soprattutto nelle partite in cui la squadra era chiamata a cambiare l’inerzia dell’incontro. Quando i risultati sorridevano, il peso decisivo ricadeva quasi sempre sui titolari. Nei momenti di difficoltà, invece, il contributo delle alternative non è riuscito a incidere in maniera significativa.

Emblematico, secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il dato relativo alle rimonte completate nel campionato appena concluso. Il Palermo è riuscito a vincere soltanto due partite dopo essere andato in svantaggio, contro Empoli e Catanzaro, e in entrambe le occasioni il protagonista decisivo è stato Pohjanpalo.

Anche nella gestione dei vantaggi il rendimento delle seconde linee non sempre ha garantito le risposte attese. In alcune occasioni i rosanero sono riusciti a conservare il risultato favorevole, mentre in altre hanno subito reti pesanti nei minuti finali, come accaduto contro Avellino, Mantova e Pescara.

Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Inzaghi aveva già mostrato una forte fiducia nei titolari durante la sua esperienza al Pisa. Anche nella stagione della promozione toscana il contributo dei subentrati non era stato particolarmente rilevante, ma la qualità dell’undici titolare aveva consentito di raggiungere comunque l’obiettivo Serie A.

Per il Palermo, però, sarà necessario trovare un equilibrio diverso. La società è consapevole che per competere ai massimi livelli serviranno riserve in grado di garantire un impatto immediato e aumentare la competitività complessiva della rosa.

In quest’ottica si inseriscono i profili monitorati dalla dirigenza nelle ultime settimane. Tra i nomi seguiti figurano Trimboli, Cassandro, Di Mario, Cocchi e Romano, calciatori che potrebbero rappresentare quella “linfa nuova” invocata da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia per aumentare qualità, alternative e profondità all’interno dell’organico rosanero.