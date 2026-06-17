Gazzetta dello Sport: “Panchine di Serie B, Pagliuca tra Cesena e Catanzaro. Le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
pagliuca empoli

Il valzer delle panchine di Serie B entra in una fase decisiva. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, molte società hanno momentaneamente rallentato le trattative per gli allenatori per concentrarsi sulle operazioni di riscatto e sulle questioni interne, ma restano ancora otto panchine da assegnare e nei prossimi giorni sono attesi sviluppi significativi.

Secondo quanto riferisce Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la situazione più delicata riguarda Guido Pagliuca. Il tecnico ha atteso che il Cesena completasse l’iscrizione al campionato prima di definire il proprio futuro e, fino a pochi giorni fa, sembrava destinato alla panchina romagnola. Tuttavia il Catanzaro avrebbe intensificato i contatti nelle ultime ore, tentando un inserimento deciso per strappare il tecnico alla concorrenza del club bianconero.


La Gazzetta dello Sport evidenzia come il rischio di un sorpasso giallorosso sia concreto, con il Cesena che resta fiducioso ma consapevole di dover chiudere rapidamente la partita.

Anche Verona e Pisa attendono di sbloccare le rispettive situazioni. Come spiega Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, l’Hellas ha già trovato un’intesa con Marco Baroni, ma l’allenatore deve prima risolvere il proprio contratto con il Torino. Situazione simile per il Pisa, dove Paolo Bianco resta il candidato principale ma deve prima chiudere formalmente il rapporto con il Monza.

Lo stesso Monza è indirettamente coinvolto anche nella vicenda Sampdoria. Secondo la Gazzetta dello Sport, Fabio Pecchia avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi a Genova, ma è ancora legato contrattualmente al Parma. Per questo motivo Davide Possanzini, con il quale la Sampdoria avrebbe già raggiunto una base d’intesa, resta in attesa degli sviluppi.

Non viene escluso, sottolinea ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, uno scenario alternativo nel quale Pagliuca finisca al Catanzaro, il Cesena punti su Possanzini e la Sampdoria affondi definitivamente su Pecchia.

Palermo, confermato Carlo Osti

Sul fronte dirigenziale, la notizia più rilevante riguarda il Palermo. La Gazzetta dello Sport ricorda che il club rosanero ha ufficializzato la permanenza di Carlo Osti nel ruolo di direttore sportivo, confermando una decisione che era già stata definita da alcune settimane.

Movimenti importanti anche tra Südtirol e Juve Stabia. Come riporta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, Matteo Lovisa ha raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale con il club campano e da oggi potrà diventare operativo con il Südtirol. In Alto Adige continua intanto a prendere quota il nome di Giorgio Gorgone per la panchina.

A Castellammare, invece, è partita la ricerca del nuovo direttore sportivo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il candidato più accreditato per raccogliere l’eredità di Lovisa è Giancarlo Romairone.

Infine, la situazione dell’Empoli resta legata alle vicende societarie. Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport riferisce che il presidente Fabrizio Corsi ha ripreso i contatti con alcuni fondi interessati a entrare nel club e che filtra fiducia per il raggiungimento di un accordo entro la fine del mese.

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