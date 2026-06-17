Di Marzio: “Palermo su Compagnon, primi contatti con il Venezia”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
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Il Palermo continua a muoversi sul mercato per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza rosanero avrebbe avviato i primi contatti con il Venezia per Mattia Compagnon, esterno offensivo che piace per caratteristiche tecniche e prospettive di crescita.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, il classe 2001 rappresenta uno dei profili valutati per rinforzare le corsie offensive. Compagnon è reduce da una stagione positiva con la maglia del Venezia, culminata con la vittoria del campionato. Nel corso dell’annata il giocatore ha collezionato 2 reti e 1 assist, confermando qualità e duttilità nel reparto avanzato.


L’interesse del Palermo si inserisce nella strategia di mercato finalizzata a rafforzare gli esterni offensivi, considerati fondamentali nel sistema di gioco che Inzaghi intende sviluppare. Gianluca Di Marzio sottolinea come tra Palermo e Venezia siano già stati avviati i primi contatti esplorativi per valutare la fattibilità dell’operazione.

Parallelamente il club rosanero continua a lavorare anche sul fronte rinnovi. Come già emerso nelle scorse settimane, il Palermo è vicino a trovare l’intesa per il prolungamento del contratto di Jesse Joronen. Il portiere finlandese è reduce da una stagione di alto livello, chiusa con 16 clean sheet in 35 presenze, numeri che ne hanno confermato il ruolo centrale nel progetto tecnico rosanero.

Secondo Gianluca Di Marzio, l’accordo tra le parti sarebbe ormai vicino e potrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane, permettendo al Palermo di ripartire da una delle certezze dell’ultima stagione.

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