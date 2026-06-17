Mondiali 2026: Norvegia show con Haaland, Messi trascina l’Argentina con una tripletta

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
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La Norvegia parte forte nel Gruppo I dei Mondiali 2026 e supera l’Iraq con un netto 4-1 nella gara d’esordio disputata al Boston Stadium di Foxborough, in Massachusetts. Grande protagonista Erling Haaland, autore di una doppietta che ha indirizzato la sfida in favore della nazionale scandinava.

La Norvegia sblocca il risultato al 29’ proprio con Haaland, ma l’Iraq reagisce e trova il pareggio dieci minuti più tardi con Ayman Hussein. Prima dell’intervallo, però, ancora Haaland riporta avanti gli scandinavi al 43’, firmando il 2-1 che manda le squadre al riposo.


Nella ripresa la Norvegia gestisce il vantaggio e chiude definitivamente i conti nel finale. Al 76’ arriva il tris di Leo Skiri Ostigard, mentre in pieno recupero, al 97’, Kristian Thorstvedt firma il 4-1 definitivo. Con questo successo, la Norvegia si porta in testa al Gruppo I davanti alla Francia, vittoriosa 3-1 contro il Senegal.

Nel Gruppo J, invece, l’Argentina campione del mondo in carica comincia il proprio cammino con un successo netto contro l’Algeria. Il 3-0 porta la firma di Lionel Messi, monumentale nel giorno della sua 200ª presenza con la maglia dell’Albiceleste.

Dopo un gol annullato nei primi minuti per fuorigioco, Messi trova la rete al 17’ con un sinistro dalla lunetta che supera Zidane. L’Algeria prova a reagire, ma senza riuscire a creare veri pericoli dalle parti di Emiliano Martinez.

Nella ripresa lo show dell’argentino continua. Al 60’ Messi realizza il 2-0 con un tap-in dopo una respinta del portiere algerino, poi al 76’ chiude la partita con un tiro dal limite piazzato all’angolino. Una tripletta che gli permette di raggiungere Miroslav Klose in vetta alla classifica all-time dei marcatori dei Mondiali, a quota 16 gol.

All’80’ arriva anche la standing ovation per Messi, sostituito da Nico Paz. L’Argentina lancia così un segnale forte alle rivali: i campioni in carica sono partiti con autorità, trascinati ancora una volta dal loro numero dieci.

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