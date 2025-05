Champions League: il Psg vince 2 a 1 contro l’Arsenal e vola in finale

Sarà il Paris Saint Germain l’avversaria dell’Inter in finale di Champions League. I francesi, dopo lo 0-1 dell’andata, vincono anche la semifinale di ritorno contro l’Arsenal per 2 a 1. Primo tempo subito vivace, con Donnarumma nuovamente protagonista con le sue parate: prima compie un intervento attento su Martinelli, poi si supera da vero campione sulla conclusione forte e tesa di Odegaard. Successivamente si accendono i padroni di casa, che colpiscono un palo con Kvaratskhelia prima di siglare l’1 a 0 con Fabian Ruiz, che calcia da fuori area e beffa Raya grazie ad una leggera ma decisiva deviazione.

Nella ripresa, gli inglesi provano a pareggiare i conti, trovando ancora una volta i super guantoni di un super Donnarumma, il quale vola sulla conclusione a giro di Saka. Il Psg risponde e può raddoppiare su calcio di rigore, causato da un tocco di mano di Lewis-Skelly su un tiro di Hakimi: sul dischetto si presenta Vitinha, calcia alla sua sinistra e Raya salva i suoi compagni. Subito dopo, però, l’ex Inter viene innescato da Dembelé e non lascia scampo all’estremo difensore avversario, ma la gioia parigina dura qualche minuto in quanto arriva la rete dell’Arsenal con Saka, che sfrutta la disattenzione dei padroni di casa. Il numero 7, tuttavia, si divora il pareggio nei secondi seguenti, non facendosi trovare pronto sul cross di Calafiori bucato da Donnarumma.

Dopo cinque minuti di recupero, il Psg può festeggiare l’approdo in finale dopo cinque anni, quando perse contro il Bayern Monaco. E proprio Monaco, il 31 maggio, sarà la data dell’ultimo atto di questa Champions League, in cui sarò presente l’Inter di Simone Inzaghi.