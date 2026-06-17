Tuttosport: “Palermo, Lamesta nel mirino. Per la porta spuntano Radunovic e Micai”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Il Palermo continua a essere uno dei club più attivi in vista dell’apertura ufficiale del mercato estivo. Come riporta Tuttosport, la società rosanero sta lavorando sia per rinforzare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi sia per definire alcune possibili operazioni in uscita.

Tra i temi più caldi c’è quello legato al ruolo di secondo portiere. Dopo la conferma di Carlo Osti nel ruolo di direttore sportivo e con Jesse Joronen vicino al rinnovo contrattuale, il Palermo è alla ricerca di un vice affidabile ed esperto. Secondo Tuttosport, i profili maggiormente seguiti sarebbero Boris Radunovic, portiere serbo di proprietà del Cagliari reduce dall’esperienza allo Spezia, e Alessandro Micai, estremo difensore della Reggiana che potrebbe lasciare il club emiliano dopo la retrocessione in Serie C.


Sul fronte offensivo, invece, il nome nuovo è quello di Davide Lamesta. Come evidenzia Tuttosport, il Palermo avrebbe chiesto informazioni al Benevento per l’esterno offensivo classe 2000, protagonista assoluto della promozione dei sanniti in Serie B. Nell’ultima stagione Lamesta ha collezionato 41 presenze, realizzando 13 reti e fornendo ben 18 assist, numeri che hanno attirato l’attenzione di diverse società.

Parallelamente si lavora anche sulle uscite. Tuttosport riferisce che due giocatori del Palermo potrebbero finire nel mirino dell’Avellino. Si tratta del centrocampista Claudio Gomes e di Aljosa Vasic, entrambi considerati profili graditi al club irpino per il prossimo campionato di Serie B.

Nel frattempo il mercato della cadetteria continua a muoversi. La Juve Stabia ha comunicato di aver completato tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione al campionato, mentre il Südtirol segue con interesse il portiere Alessandro Plizzari del Venezia. Sullo sfondo resta anche la situazione societaria dell’Empoli, con un fondo statunitense che avrebbe mosso passi concreti per l’acquisizione del club toscano.

Per quanto riguarda il Palermo, però, l’attenzione resta concentrata sui rinforzi richiesti da Inzaghi e sulla costruzione di una rosa capace di puntare con decisione alla promozione in Serie A.

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