Pescara, Sebastiani: «Ultime cinque partite con il sangue agli occhi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Daniele Sebastiani ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Intervistato ai microfoni di “TV6”, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, è tornato a parlare del match vinto contro la Reggiana, lanciando uno sguardo anche alla prossima gara contro la Sampdoria.

«Siamo felici perché questi ragazzi meritano tutto questo – ha dichiarato Sebastiani – nonostante la grande emergenza che abbiamo. Sono stati bravi tutti: chi ha giocato e chi è entrato ha dato una grande mano».


Sebastiani lascia poi un commento su alcuni episodi arbitrali che hanno fatto discutere: «Era talmente evidente che non c’era rigore e che c’era fallo, come dicevi prima. Però nel frattempo ci siamo beccati anche l’ammonizione di Insigne: in queste situazioni andrebbero riviste certe cose, non è giusto che uno venga ammonito quando protesta per una cosa giusta».

E sul prossimo match contro la Sampdoria: «Arriverà una delle deluse del campionato, perché i blucerchiati non erano partiti per fare questo tipo di stagione. Però noi non abbiamo fatto niente».

Infine, il presidente dei delfini suona la carica: «Siamo ancora lì dietro e dobbiamo guardare queste ultime cinque partite con il sangue agli occhi. Tutti quanti – piazza, tifosi, stampa, società – e soprattutto i ragazzi meritano di mantenere questa categoria».

 

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