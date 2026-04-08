Pescara, Sebastiani: «Ultime cinque partite con il sangue agli occhi»

Intervistato ai microfoni di “TV6”, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, è tornato a parlare del match vinto contro la Reggiana, lanciando uno sguardo anche alla prossima gara contro la Sampdoria.

«Siamo felici perché questi ragazzi meritano tutto questo – ha dichiarato Sebastiani – nonostante la grande emergenza che abbiamo. Sono stati bravi tutti: chi ha giocato e chi è entrato ha dato una grande mano».





Sebastiani lascia poi un commento su alcuni episodi arbitrali che hanno fatto discutere: «Era talmente evidente che non c’era rigore e che c’era fallo, come dicevi prima. Però nel frattempo ci siamo beccati anche l’ammonizione di Insigne: in queste situazioni andrebbero riviste certe cose, non è giusto che uno venga ammonito quando protesta per una cosa giusta».

E sul prossimo match contro la Sampdoria: «Arriverà una delle deluse del campionato, perché i blucerchiati non erano partiti per fare questo tipo di stagione. Però noi non abbiamo fatto niente».

Infine, il presidente dei delfini suona la carica: «Siamo ancora lì dietro e dobbiamo guardare queste ultime cinque partite con il sangue agli occhi. Tutti quanti – piazza, tifosi, stampa, società – e soprattutto i ragazzi meritano di mantenere questa categoria».