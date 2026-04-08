Venezia, Antonelli: «È il momento di prepararci per la Serie A»

Intervistato ai microfoni di “Il Gazzettino”, il presidente del Venezia, Filippo Antonelli, ha parlato del momento dei lagunari e dell’obiettivo del club, definendo la società pronta per la Serie A.

«Rispetto alle scorse promozioni ora siamo più pronti per la serie A – ha spiegato Antonelli – spero che possiamo diventare una società stabile della categoria. Non siamo alla fine ma all’inizio di un percorso, con un obiettivo da raggiungere con tutti noi stessi e una programmazione societaria importante e piena di energie»





Antonelli ha poi aggiunto: «Vogliamo anche che gli altri dicano che il Venezia in A può restarci e che non ci considerino, come l’ultima volta, dei candidati per retrocedere»

E sull’attuale gestione societaria: «Questo gruppo di proprietari ha vissuto e sta vivendo dei cambiamenti, adesso grazie al progetto tecnico e al nuovo assetto di vertice siamo riusciti a far avvicinare altri investitori, propiziando un importante combinazione tra ambizione ed equilibrio finanziario»

Infine, il presidente dei lagunari non ha dubbi: «Se oggi fossi un tifoso del Venezia sarei molto, molto, felice di avere una proprietà che gli altri ci possono solo invidiare. Siamo una delle squadre di B che spendono di più, ma lo facciamo con logica, sapendo che è il momento di prepararci per la A. È il momento di spingere»