Venezia, Antonelli: «È il momento di prepararci per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Antonelli-Venezia-1

Intervistato ai microfoni di “Il Gazzettino”, il presidente del Venezia, Filippo Antonelli, ha parlato del momento dei lagunari e dell’obiettivo del club, definendo la società pronta per la Serie A.

«Rispetto alle scorse promozioni ora siamo più pronti per la serie A – ha spiegato Antonelli – spero che possiamo diventare una società stabile della categoria. Non siamo alla fine ma all’inizio di un percorso, con un obiettivo da raggiungere con tutti noi stessi e una programmazione societaria importante e piena di energie»


Antonelli ha poi aggiunto: «Vogliamo anche che gli altri dicano che il Venezia in A può restarci e che non ci considerino, come l’ultima volta, dei candidati per retrocedere»

E sull’attuale gestione societaria: «Questo gruppo di proprietari ha vissuto e sta vivendo dei cambiamenti, adesso grazie al progetto tecnico e al nuovo assetto di vertice siamo riusciti a far avvicinare altri investitori, propiziando un importante combinazione tra ambizione ed equilibrio finanziario»

Infine, il presidente dei lagunari non ha dubbi: «Se oggi fossi un tifoso del Venezia sarei molto, molto, felice di avere una proprietà che gli altri ci possono solo invidiare. Siamo una delle squadre di B che spendono di più, ma lo facciamo con logica, sapendo che è il momento di prepararci per la A. È il momento di spingere»

 

Altre notizie

Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara, Sebastiani: «Ultime cinque partite con il sangue agli occhi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85

Milanese: «Il Frosinone ha il vento in poppa, ma c’è anche il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Simone-Sozza-1

Serie B, arbitri 34ª giornata: Frosinone-Palermo a Sozza, big match affidato a un “internazionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
CDP-Frosinone_realizzazione-Stadio-Benito-Stirpe1-HD_d3

Ciociaria Oggi: “Frosinone-Palermo, è quasi sold-out: lo Stirpe pronto a spingere Alvini”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Screenshot 2026-04-08 092435

Frosinone-Palermo, lo Stirpe si accende: “Venerdì deve essere una bolgia. Prepariamo i palloni…”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Palermo Avellino 2-0 (3)

Il Mattino (Avellino): “Arbitri nel mirino, tifosi biancoverdi furiosi dopo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
adorante

Gazzetta dello Sport: “Gol italiani cercasi? In Serie B domina Adorante”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
alvini frosinone

Il Messaggero: “Frosinone-Palermo, Alvini chiama la città”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
de5e9ca0dd

Corriere dello Sport: “Catanzaro, anima e cuore «Ce la possiamo giocare con chiunque»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
f52c7a1018

Corriere dello Sport: “Frosinone, col Palermo vale una stagione. Ghedjemis in forte dubbio”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Keita Balde (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Jankto, retroscena choc su Keita Baldè: “Ranieri pezzo di me**a, fammi giocare di più!”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Avellino 2-0 (56)

Serie B, assistman: Calò guida la classifica, Palumbo in scia. Presente anche Pohjanpalo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Antonelli-Venezia-1

Venezia, Antonelli: «È il momento di prepararci per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara, Sebastiani: «Ultime cinque partite con il sangue agli occhi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85

Milanese: «Il Frosinone ha il vento in poppa, ma c’è anche il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Simone-Sozza-1

Serie B, arbitri 34ª giornata: Frosinone-Palermo a Sozza, big match affidato a un “internazionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
CDP-Frosinone_realizzazione-Stadio-Benito-Stirpe1-HD_d3

Ciociaria Oggi: “Frosinone-Palermo, è quasi sold-out: lo Stirpe pronto a spingere Alvini”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026