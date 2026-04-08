Palermo-Avellino, i rosanero celebrano il gol di Ranocchia dopo 24 passaggi consecutivi (Video)

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
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Una vittoria importante quella ottenuta nello scorso match contro l’Avellino, che permette al Palermo di continuare ad inseguire l’obiettivo della promozione in Serie A.

Attraverso i propri profili social, i rosanero hanno celebrato il gol del raddoppio siglato da Filippo Ranocchia, arrivato dopo un orchestrata azione corale formata da 24 passaggi consecutivi con 9 giocatori coinvolti, che hanno portato il numero 10 a firmare la sua quinta rete in campionato.


La formazione di Inzaghi dimostra ancora una volta un identità ben definita, scardinando con pazienza la difesa avversaria e archiviando una gara complicata.

 

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