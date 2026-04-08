Palermo-Avellino, i rosanero celebrano il gol di Ranocchia dopo 24 passaggi consecutivi (Video)
Una vittoria importante quella ottenuta nello scorso match contro l’Avellino, che permette al Palermo di continuare ad inseguire l’obiettivo della promozione in Serie A.
Attraverso i propri profili social, i rosanero hanno celebrato il gol del raddoppio siglato da Filippo Ranocchia, arrivato dopo un orchestrata azione corale formata da 24 passaggi consecutivi con 9 giocatori coinvolti, che hanno portato il numero 10 a firmare la sua quinta rete in campionato.
La formazione di Inzaghi dimostra ancora una volta un identità ben definita, scardinando con pazienza la difesa avversaria e archiviando una gara complicata.
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