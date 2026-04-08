Venezia, Schingtienne: «Delle tre dietro di noi non ho preferenze»

In vista del match tra Venezia e Virtus Entella, valevole per la 34a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha parlato in conferenza stampa il difensore dei lagunari, Joel Schingtienne.

«Siamo nella migliore posizione in cui potremmo essere – ha dichiarato -. Dobbiamo continuare a fare tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora continuando a pensare in maniera positiva».





Schingtienne vuole mantenere alta la concentrazione: «Non abbiamo iniziato a fare conti. Dobbiamo sempre pensare partita per partita, perché tutto è nelle nostre mani. Vogliamo vincere tutte le prossime partite».

E sulle inseguitrici: «Delle tre dietro di noi non ho preferenze. Stiamo vivendo un bellissimo campionato, tutte le squadre sono ravvicinate. La cosa più importante è giocare, perché dà fiducia. Giochiamo un bel calcio, i difensori sono coinvolti. Mi fa piacere essere così importante».

Il difensore è anche tornato a parlare dello scorso match: «Contro la Juve Stabia non era facile, era anche molto caldo. Uno dei nostri obiettivi era di finire in vantaggio di un gol e nella ripresa abbiamo fatto il terzo gol. Siamo molto contenti così»

Un commento inoltre sulla prossima gara: «Sabato sarà sicuramente una partita difficile. La Virtus Entella hanno sempre fatto bene lì, noi dobbiamo essere pronti ad preparare bene quella partita lì».

Il calciatore ha infine ripercorso la stagione dei lagunari finora: «All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà, perché dovevamo conoscerci meglio. Una volta vinta la prima trasferta abbiamo rotto l’argine, forse è stata quella la svolta. Non possiamo dire che ci aspettassimo di fare così bene, ma eravamo sicuramente consapevoli delle nostre qualità».