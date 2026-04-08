Spezia, scontri dopo la Carrarese: dieci agenti feriti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
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Dopo gli ultimi risultati negativi che hanno portato lo Spezia ad occupare l’ultima posizione in classifica a pari punti con la Reggiana, la situazione adesso appare delicatissima in casa bianconera.

In seguito alla pesante sconfitta per 3-1 contro la Carrarese, una cinquantina di tifosi hanno atteso la squadra al centro sportivo Ferdighini, creando momenti di forte tensione, con il contatto con il gruppo evitato soltanto grazie all’intervento delle forze dell’ordine.


Dieci gli agenti rimasti feriti durante l’accaduto, suscitando una dura reazione da parte delle istituzioni e del sindacato della polizia. Quest’ultimo ha definito l’accaduto ben lontano da una semplice reazione ad una sconfitta sportiva, parlando apertamente di violenza organizzata.

Nel frattempo, il club si sta attivando per prevenire ulteriori tensioni in vista delle prossime due partite casalinghe contro Mantova e Südtirol, decisive per mantenere vive le ultime possibilità di salvezza.

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