Milanese: «Il Frosinone ha il vento in poppa, ma c’è anche il Palermo»

Intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’ex difensore e direttore sportivo Mauro Milanese ha parlato della lotta per la promozione in Serie A e di cosa fa la differenza ai play-off.

«Il Venezia sta dimostrando di essere sopra la media – ha dichiarato Milanese -. Sarebbe strano se non andasse il Monza. Il Frosinone ha il vento in poppa. Questo è un mese importante, c’è anche il Palermo».





«Questo è il classico mese in cui le partite contano tantissimo. Ed elementi come la fortuna fanno la differenza. Gli episodi, i momenti. La condizione fisica, il caldo. I playoff sono un terno al lotto. E avrà la meglio chi avrà fatto la preparazione fisica migliore».