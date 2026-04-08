Milanese: «Il Frosinone ha il vento in poppa, ma c’è anche il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
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Intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’ex difensore e direttore sportivo Mauro Milanese ha parlato della lotta per la promozione in Serie A e di cosa fa la differenza ai play-off.

«Il Venezia sta dimostrando di essere sopra la media – ha dichiarato Milanese -. Sarebbe strano se non andasse il Monza. Il Frosinone ha il vento in poppa. Questo è un mese importante, c’è anche il Palermo».


«Questo è il classico mese in cui le partite contano tantissimo. Ed elementi come la fortuna fanno la differenza. Gli episodi, i momenti. La condizione fisica, il caldo. I playoff sono un terno al lotto. E avrà la meglio chi avrà fatto la preparazione fisica migliore».

 

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