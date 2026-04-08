Serie B, arbitri 34ª giornata: Frosinone-Palermo a Sozza, big match affidato a un “internazionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Simone-Sozza-1

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali della 34ª giornata di Serie B, turno cruciale nella corsa alla Serie A. Riflettori puntati sul big match tra Frosinone e Palermo, affidato a un arbitro di assoluto livello: Sozza.

Sarà infatti Sozza a dirigere la sfida dello “Stirpe” in programma venerdì alle 20:30, coadiuvato dagli assistenti Belsanti e Biffi, con Di Marco quarto ufficiale. Al VAR è stato designato Gariglio, assistito da Monaldi. Una scelta che conferma l’importanza della gara, affidata a una squadra arbitrale di grande esperienza.


Il match tra Frosinone e Palermo rappresenta uno snodo decisivo della stagione: i ciociari difendono il secondo posto, mentre i rosanero sono chiamati a vincere per riaprire la corsa alla promozione diretta.

Ecco tutte le designazioni della 34ª giornata:

Frosinone-Palermo (venerdì ore 20:30): Sozza (Belsanti – Biffi), IV Di Marco, VAR Gariglio, AVAR Monaldi

Juve Stabia-Cesena (ore 15:00): Ferrieri Caputi (Garzelli – Scarpa), IV Arena, VAR Gualtieri, AVAR Pezzuto

Pescara-Sampdoria (ore 15:00): Piccinini (Regattieri – Laghezza), IV Allegretta, VAR Santoro, AVAR Chiffi

Südtirol-Modena (ore 15:00): Zanotti (Monaco – Rinaldi), IV Turrini, VAR Volpi, AVAR Pairetto

Virtus Entella-Venezia (ore 15:00): Galipò (Ricci – El Filali), IV Restaldo, VAR Nasca, AVAR Rutella

Avellino-Catanzaro (ore 17:15): Tremolada (Politi – Bianchini), IV Spina, VAR Prontera, AVAR Dionisi

Monza-Bari (ore 19:30): La Penna (Passeri – Zezza), IV Ramondino, VAR Baroni, AVAR Di Vuolo

Padova-Empoli (domenica ore 15:00): Perenzoni (Galimberti – Colaianni), IV Cerea, VAR Serra, AVAR Pairetto

Spezia-Mantova (domenica ore 17:15): Sacchi J.L. (Niedda – Grasso), IV Calzavara, VAR Camplone, AVAR Chiffi

Reggiana-Carrarese (domenica ore 19:30): Massimi (Rossi C. – Zanellati), IV Di Cicco, VAR Cosso, AVAR Del Giovane

Grande attenzione dunque su Frosinone-Palermo, affidata a Sozza: una designazione che certifica il peso specifico della sfida, dove ogni episodio potrà risultare decisivo nella corsa alla Serie A.

Altre notizie

CDP-Frosinone_realizzazione-Stadio-Benito-Stirpe1-HD_d3

Ciociaria Oggi: “Frosinone-Palermo, è quasi sold-out: lo Stirpe pronto a spingere Alvini”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Screenshot 2026-04-08 092435

Frosinone-Palermo, lo Stirpe si accende: “Venerdì deve essere una bolgia. Prepariamo i palloni…”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Palermo Avellino 2-0 (3)

Il Mattino (Avellino): “Arbitri nel mirino, tifosi biancoverdi furiosi dopo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
adorante

Gazzetta dello Sport: “Gol italiani cercasi? In Serie B domina Adorante”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
alvini frosinone

Il Messaggero: “Frosinone-Palermo, Alvini chiama la città”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
de5e9ca0dd

Corriere dello Sport: “Catanzaro, anima e cuore «Ce la possiamo giocare con chiunque»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
f52c7a1018

Corriere dello Sport: “Frosinone, col Palermo vale una stagione. Ghedjemis in forte dubbio”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Keita Balde (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Jankto, retroscena choc su Keita Baldè: “Ranieri pezzo di me**a, fammi giocare di più!”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Avellino 2-0 (56)

Serie B, assistman: Calò guida la classifica, Palumbo in scia. Presente anche Pohjanpalo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Mantova gyasi

Serie B, Giudice Sportivo: stop per Izzo, multa a Venezia. Tutte le decisioni dopo l’ultima giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Avellino 2-0 (52)

Avellino, Izzo si ferma: «Ho bisogno di una pausa». Dopo Palermo tensioni anche sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (76) tifosi

Frosinone-Palermo, decisione ufficiale: stop ai tifosi residenti in Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Simone-Sozza-1

Serie B, arbitri 34ª giornata: Frosinone-Palermo a Sozza, big match affidato a un “internazionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
CDP-Frosinone_realizzazione-Stadio-Benito-Stirpe1-HD_d3

Ciociaria Oggi: “Frosinone-Palermo, è quasi sold-out: lo Stirpe pronto a spingere Alvini”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Screenshot 2026-04-08 092435

Frosinone-Palermo, lo Stirpe si accende: “Venerdì deve essere una bolgia. Prepariamo i palloni…”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Palermo Avellino 2-0 (3)

Il Mattino (Avellino): “Arbitri nel mirino, tifosi biancoverdi furiosi dopo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Palermo Avellino 2-0 (81)

Tuttosport: “Al Palermo serve uno scatto in più”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026