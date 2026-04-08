Serie B, arbitri 34ª giornata: Frosinone-Palermo a Sozza, big match affidato a un “internazionale”

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali della 34ª giornata di Serie B, turno cruciale nella corsa alla Serie A. Riflettori puntati sul big match tra Frosinone e Palermo, affidato a un arbitro di assoluto livello: Sozza.

Sarà infatti Sozza a dirigere la sfida dello “Stirpe” in programma venerdì alle 20:30, coadiuvato dagli assistenti Belsanti e Biffi, con Di Marco quarto ufficiale. Al VAR è stato designato Gariglio, assistito da Monaldi. Una scelta che conferma l’importanza della gara, affidata a una squadra arbitrale di grande esperienza.





Il match tra Frosinone e Palermo rappresenta uno snodo decisivo della stagione: i ciociari difendono il secondo posto, mentre i rosanero sono chiamati a vincere per riaprire la corsa alla promozione diretta.

Ecco tutte le designazioni della 34ª giornata:

Frosinone-Palermo (venerdì ore 20:30): Sozza (Belsanti – Biffi), IV Di Marco, VAR Gariglio, AVAR Monaldi

Juve Stabia-Cesena (ore 15:00): Ferrieri Caputi (Garzelli – Scarpa), IV Arena, VAR Gualtieri, AVAR Pezzuto

Pescara-Sampdoria (ore 15:00): Piccinini (Regattieri – Laghezza), IV Allegretta, VAR Santoro, AVAR Chiffi

Südtirol-Modena (ore 15:00): Zanotti (Monaco – Rinaldi), IV Turrini, VAR Volpi, AVAR Pairetto

Virtus Entella-Venezia (ore 15:00): Galipò (Ricci – El Filali), IV Restaldo, VAR Nasca, AVAR Rutella

Avellino-Catanzaro (ore 17:15): Tremolada (Politi – Bianchini), IV Spina, VAR Prontera, AVAR Dionisi

Monza-Bari (ore 19:30): La Penna (Passeri – Zezza), IV Ramondino, VAR Baroni, AVAR Di Vuolo

Padova-Empoli (domenica ore 15:00): Perenzoni (Galimberti – Colaianni), IV Cerea, VAR Serra, AVAR Pairetto

Spezia-Mantova (domenica ore 17:15): Sacchi J.L. (Niedda – Grasso), IV Calzavara, VAR Camplone, AVAR Chiffi

Reggiana-Carrarese (domenica ore 19:30): Massimi (Rossi C. – Zanellati), IV Di Cicco, VAR Cosso, AVAR Del Giovane

Grande attenzione dunque su Frosinone-Palermo, affidata a Sozza: una designazione che certifica il peso specifico della sfida, dove ogni episodio potrà risultare decisivo nella corsa alla Serie A.