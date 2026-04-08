Ciociaria Oggi: “Frosinone-Palermo, è quasi sold-out: lo Stirpe pronto a spingere Alvini”

Manca poco al tutto esaurito per la partita più importante della stagione. Come riportato da Ciociaria Oggi, Frosinone-Palermo, in programma venerdì sera alle 20.30, si giocherà in uno stadio “Stirpe” praticamente sold-out, con un’atmosfera già carica di tensione e aspettative.

Secondo quanto evidenzia Ciociaria Oggi, le curve sono andate esaurite in meno di 24 ore dall’apertura della vendita, mentre restano pochissimi posti disponibili nelle tribune. Le previsioni sono chiare: sarà una bolgia, con la città pronta a rispondere all’appello di Alvini.





Come sottolinea Ciociaria Oggi, la posta in palio è altissima. Il Frosinone arriva alla sfida con 68 punti, quattro in più del Palermo fermo a 64. Una vittoria consentirebbe ai giallazzurri di salire a quota 71 e portarsi a +7 sui rosanero, blindando di fatto la presenza tra le prime tre e mettendo al sicuro il secondo posto.

Al di là dei numeri, però, il valore della gara è ancora più profondo. Non è solo una questione di classifica, ma anche di rivalità e storia, elementi che rendono questa sfida una delle più sentite degli ultimi anni.

Nel racconto di Ciociaria Oggi, emerge anche la gestione del gruppo da parte di Alvini, che vuole una squadra motivata ma senza eccessive pressioni. Restano da valutare le condizioni di alcuni elementi come Ghedjemis e Raimondo, mentre a centrocampo persistono dubbi tra Koutsoupias e Gelli.

La risposta del pubblico, intanto, è già arrivata. Lo Stirpe sarà pieno, pronto a spingere il Frosinone verso un traguardo che ora è più vicino che mai.

E venerdì sera, più che una partita, sarà una notte da dentro o fuori.