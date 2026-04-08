Frosinone-Palermo, lo Stirpe si accende: “Venerdì deve essere una bolgia. Prepariamo i palloni…”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
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Il conto alla rovescia è iniziato. Dopo la vittoria per 2-0 contro il Padova, l’ambiente Frosinone è già completamente proiettato verso il big match di venerdì contro il Palermo. E a raccontarlo sono proprio i tifosi giallazzurri, intervistati da Extra Tv al termine della gara.

Tra entusiasmo, ironia e grande fiducia, il messaggio che arriva dagli spalti è chiaro: lo “Stirpe” dovrà fare la differenza.


C’è chi esalta il gioco della squadra: «Nel primo tempo giochiamo benissimo. La nazionale dovrebbe prendere esempio dal Frosinone». E chi sottolinea la maturità del gruppo: «Abbiamo dominato e non abbiamo fatto giocare gli avversari».

Ma il pensiero fisso è già rivolto al Palermo. «Venerdì sera abbiamo un’occasione unica e irripetibile. Lo stadio deve essere una bolgia», è l’appello più ricorrente tra i tifosi.

Non manca anche qualche battuta che richiama il passato e la rivalità tra le due squadre. «Adesso prepariamo i palloni per buttare…», dice ironicamente un tifoso, con il giornalista che replica subito: «Fate i bravi, mi raccomando». Un riferimento chiaro a episodi del passato che hanno segnato questa sfida, oggi più che mai carica di significato.

L’entusiasmo è palpabile, così come la fiducia nel lavoro di Alvini: «È bravissimo, non sbaglia mai. Con questo mister possiamo arrivarci davvero».

Tra analisi e passione, emerge un dato: il Frosinone ha conquistato il suo pubblico. «Gioca a memoria, è una squadra che non molla mai», dicono i tifosi.

E allora, tra chi invita tutta la città allo stadio e chi sogna la Serie A, il messaggio finale è uno solo: «Il sogno continua. Non ci fermiamo».

Venerdì sera, contro il Palermo, non sarà solo una partita. Sarà una prova di forza, dentro e fuori dal campo.

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