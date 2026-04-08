Il Mattino (Avellino): “Arbitri nel mirino, tifosi biancoverdi furiosi dopo Palermo”

La corsa salvezza dell’Avellino passa anche dalle polemiche. Come racconta Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, dopo la sconfitta contro il Palermo resta forte il malumore dell’ambiente biancoverde, soprattutto per alcune decisioni arbitrali che continuano a far discutere tifosi e addetti ai lavori.

Secondo quanto evidenzia Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, in Irpinia si mantiene ufficialmente un profilo basso, ma il clima attorno alle ultime direzioni arbitrali è tutt’altro che sereno. In particolare, la gara del “Barbera” contro il Palermo ha riacceso le proteste dei tifosi, convinti che alcuni episodi chiave siano stati gestiti in modo discutibile.





Nel dettaglio, come sottolinea Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, l’episodio più contestato riguarda l’azione del primo gol rosanero: dalle immagini emerge un possibile fallo su Besaggio, strattonato prima di perdere palla e innescare la ripartenza decisiva del Palermo. Un contatto che, secondo la lettura dei tifosi biancoverdi, avrebbe meritato almeno una revisione al Var, mai arrivata.

Le polemiche, però, non si fermano a Palermo. Come evidenzia Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, le ultime tre direzioni arbitrali hanno lasciato strascichi pesanti: Galipò contro il Südtirol, Chiffi contro la Sampdoria e Crezzini proprio contro il Palermo sono finiti nel mirino della tifoseria.

In particolare, la direzione di Chiffi a Genova ha alimentato ulteriori recriminazioni per il secondo gol della Sampdoria, arrivato dopo un fallo su Sounas non rilevato. Un episodio che si aggiunge a una lunga serie di precedenti negativi con il direttore di gara veneto, con cui l’Avellino non ha mai vinto.

Come riporta ancora Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, anche Galipò era già stato oggetto di contestazioni, sia per il rigore concesso al Palermo nella gara d’andata sia per il penalty assegnato al Südtirol, nonostante il lungo controllo Var.

Il risultato è un crescente senso di frustrazione tra i tifosi biancoverdi, che vedono nelle decisioni arbitrali un fattore che ha inciso su più partite. Una percezione che si è rafforzata proprio dopo la sfida del “Barbera”, dove il malcontento è esploso soprattutto sui social.

Nonostante ciò, la squadra prova a restare concentrata sul campo. Sabato arriva il Catanzaro e, come sottolinea Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, l’Avellino dovrà fare i conti anche con le assenze: certa quella di Izzo per squalifica, in dubbio Palmiero, che sarà sottoposto ad esami.

Tra polemiche e classifica ancora in bilico, l’Avellino si prepara così a un finale di stagione delicato. Ma il tema arbitrale resta aperto. E continua a far discutere.