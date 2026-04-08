Tuttosport: “Al Palermo serve uno scatto in più”

Luigi Butera racconta su Tuttosport una sfida che va oltre i novanta minuti. Frosinone-Palermo non è una partita come le altre: è un bivio, uno snodo decisivo che può indirizzare la stagione dei rosanero.

Secondo quanto evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, il richiamo alla finale playoff del 2018 è inevitabile. Una ferita mai rimarginata per il Palermo, tra episodi controversi e quel clima che ancora oggi accompagna la vigilia della sfida dello “Stirpe”. Un precedente che aggiunge tensione e significato a un match già carico di peso specifico.





Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, la situazione è chiara: il Palermo arriva a quattro punti dal Frosinone e ha un solo risultato a disposizione. Vincere. Solo così la squadra di Inzaghi potrebbe riaprire concretamente la corsa alla promozione diretta.

Il percorso delle due squadre, del resto, ha raccontato una stagione diversa dalle attese iniziali. Il Frosinone di Alvini si è rivelato una delle sorprese più solide del campionato, mentre il Palermo ha inseguito sin dall’inizio, trovandosi ora davanti all’ultima vera occasione.

Nel racconto di Luigi Butera su Tuttosport, emerge anche il momento dei rosanero: due vittorie consecutive, contro Padova e Avellino, che hanno restituito fiducia e consapevolezza. Ma resta un dato pesante: il Palermo non ha mai vinto contro le squadre di vertice né contro le dirette concorrenti per i playoff.

Un limite che ha inciso sulla classifica e che adesso deve essere superato. Perché, come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, una sconfitta a Frosinone significherebbe abbandonare definitivamente il sogno della promozione diretta e concentrarsi sui playoff.

Inzaghi si affida al gruppo che ha costruito una lunga serie positiva: 19 risultati utili nelle ultime 21 partite, un rendimento da vertice secondo solo al Venezia. Numeri che alimentano la speranza, ma che devono trovare conferma proprio nella gara più importante.

Capitolo formazione: attenzione alle condizioni di Joronen. Il portiere finlandese è in dubbio dopo l’infortunio contro l’Avellino e verrà valutato fino all’ultimo. In caso di forfait, spazio a Gomis, che proprio a Pasqua ha ritrovato il campo dopo un lungo periodo complicato.

Venerdì sera non ci saranno alibi. Il Palermo si gioca tutto. E Frosinone può essere l’inizio del sogno o la fine delle illusioni.