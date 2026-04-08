Gazzetta dello Sport: “Afan, l’eroe dei rigori: «Ho aiutato la Bosnia con il cuore»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Screenshot 2026-04-08 082109

Da raccattapalle a simbolo nazionale nel giro di una notte. Come racconta Oscar Maresca sulla Gazzetta dello Sport, Afan Cizmic, 14 anni, è diventato il protagonista inatteso della qualificazione della Bosnia al Mondiale contro l’Italia.

Oscar Maresca, sulla Gazzetta dello Sport, ricostruisce l’episodio che ha fatto il giro del mondo: durante i calci di rigore, il giovane ha sottratto il foglietto con le indicazioni sui tiratori a Donnarumma. «Per tutta la gara ho pensato a come avrei potuto aiutare i miei idoli», ha spiegato Afan. «È stata una scelta istintiva e di cuore».


Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport a firma Oscar Maresca, il gesto ha contribuito a destabilizzare il portiere azzurro: «Non era tranquillo, per questo si è tuffato male sui nostri penalty».

IL GESTO E LE POLEMICHE

Nel racconto della Gazzetta dello Sport, Oscar Maresca evidenzia anche la reazione di Donnarumma, furioso dopo l’episodio: prima contro uno steward, poi tentando di strappare il foglietto al collega Vasilj.

Afan, però, non cerca giustificazioni: «Non pensavo di penalizzare l’Italia. Lo sport è anche questo, quello che succede in campo resta in campo», ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport.

TRA SOGNI E RESPONSABILITÀ

Oscar Maresca sulla Gazzetta dello Sport racconta anche il lato umano del giovane talento, attaccante dell’U14 del Celik: «Sono semplicemente un ragazzo di 14 anni. Il mio sogno è arrivare in un top club europeo».

Numeri importanti per lui: 18 gol e 14 assist in stagione, con un ruolo già centrale nella sua squadra.

E un idolo chiaro: «Cristiano Ronaldo, per il suo approccio al lavoro».

DAL CASO ALLA SOLIDARIETÀ

La Gazzetta dello Sport, con Oscar Maresca, sottolinea anche la volontà del ragazzo di trasformare la vicenda in qualcosa di positivo: «Con mio padre vogliamo mettere all’asta il foglietto e devolvere il ricavato ai bambini malati».

Un gesto che cambia prospettiva e che racconta la maturità di un ragazzo finito improvvisamente sotto i riflettori.

IL MESSAGGIO ALL’ITALIA

Infine, come riportato dalla Gazzetta dello Sport a firma Oscar Maresca, Afan manda un messaggio ai tifosi azzurri: «Rispetto tantissimo l’Italia. Ha una storia incredibile. Spero possa tornare presto a gioire».

E chiude con un sogno: «Magari tra quattro anni ci sarò anche io in campo».

Altre notizie

antonio-conte-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Conte-Italia. Via libera”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Reenzo-Ulivieri

Repubblica: “I club nelle mani dei fondi stranieri. L’Italia non interessa”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
WhatsApp_Image_2024-09-23_at_14.43.20-1727095465859.jpeg--elezioni_lnd__giancarlo_abete_e_stato_rieletto_presidente_all_unanimita

Figc, Abete chiude al commissariamento: «Non è possibile. Conte? Tecnico di altissimo livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Screenshot 2026-04-07 074750

Gazzetta dello Sport: “Rubò a Donnarumma il foglio dei rigori. La Bosnia pensa di portarlo al Mondiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
Daniele Adani (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Corriere della Sera: “Adani: «Italia, distruggere tutto e ripartire da Guardiola. Serve una rivoluzione totale»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Paolo Maldini

Gazzetta dello Sport: “Figc, suggestione ex calciatori: Maldini e Del Piero in corsa, spunta Costacurta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
conte-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Italia senza ct, Conte in pole. Mancini frena, Allegri si sfila”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-04 174207

Spalletti: «Le mamme come quelle di Baggio e Totti ci sono ancora. I talenti nascono, siamo noi a non valorizzarli»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
De Rossi (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Nazionale fuori dal Mondiale. De Rossi sbotta: «Parlano tutti, anche il pizzicagnolo. Io penso al Genoa»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
Screenshot 2026-04-04 111814

Rimedio: «Italia fuori dal Mondiale? Deluso tre volte. È un problema di sistema»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
capello

Gazzetta dello Sport: “Capello choc: «Calcio italiano malato, a 12 anni niente schemi. Manderei via l’allenatore»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
baldini pescara

Gazzetta dello Sport: “Italia senza ct: due mesi di vuoto, Baldini in pole per il ruolo ad interim”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-08 082109

Gazzetta dello Sport: “Afan, l’eroe dei rigori: «Ho aiutato la Bosnia con il cuore»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
antonio-conte-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Conte-Italia. Via libera”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
adorante

Gazzetta dello Sport: “Gol italiani cercasi? In Serie B domina Adorante”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
alvini frosinone

Il Messaggero: “Frosinone-Palermo, Alvini chiama la città”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Screenshot 2026-04-08 073150

Giornale di Sicilia: “Psicosi carburante a Palermo: file e distributori a secco”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026